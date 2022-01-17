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    • Dünya
    • 17.01.2022 22:15
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    • 17.01.2022 22:15
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    Afganistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremde ölü sayısı artıyor

    Afganistan'ın batısında bugün 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem büyük panik yarattı. Öte yandan deprem sonucunda şimdiye kadar aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

    AA
    Afganistan’da 5.3 büyüklüğünde deprem

    Afganistan'ın batısında meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremde 22 kişi hayatını kaybetti.

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin merkezi Kale-i Nev şehrinin 41 kilometre doğusu olan 5,3 büyüklüğündeki depremin yerin 18,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

    Yerel yetkililer, Badgis'in Kads ilçesinde medyana gelen depremde aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Deprem sonucu 4 kişinin de yaralandığını kaydeden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

    Badgis'in Mukur ilçesinde de bazı evlerin yıkıldığı ve yaralananların olduğu kaydedildi.

    Deprem ülkenin batısındaki Herat ve Farah vilayetlerinde de hissedildi.

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    Haberler Dünya Afganistan'da meydana gelen 5.3 büyüklüğünde depremde ölü sayısı artıyor
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