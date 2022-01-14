Domuzdan insana ilk kalp nakli | Operasyonu yapan ekip Türk Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek aldı

Dünyada milyonlarca insanın hayatı sadece bir organa bağlı. Yeterince organ bağışı yapılamaması, kalp, karaciğer, böbrek, akciğer bekleyenlerin umudunu her saniye biraz daha söndürüyor. Ancak dünyada öyle bir şey oldu ki ölümcül kalp hastalığına yakalanan bir kişiye genetik yapısı değiştirilmiş domuz nakli yapılması, organ bekleyenler için apayrı bir umut oldu. Bu tarihi operasyonun yapılmasına ise en büyük katkıyı ABD'de Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) Immunoloji Laboratuvarı Direktörü Doç. Dr. Burçin Ekser'in yaptığı ortaya çıktı.
Ordu Fatsalı olan Doç. Dr. Burçin Ekser, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Eğitimine İtalya'da devam eden Ekser, ardından ABD'ye gitti. Indiana Üniversitesi'nde görevli olan Ekser, ASTS-Veloxis 2019 Vanguard Ödülü'nü de kazandı. 2018'de insanlarda hayvan organlarını kullanmanın yollarını araştırmak için biyoteknoloji şirketlerinden 9 milyon dolarlık bir destek elde etti.
ORGAN BEKLEYENLERİN UMUDU
Sabah, organ yetmezliklerinde ve organ nakillerinde dünyanın umudu olan çalışmaya imza atan Doç. Dr. Burçin Ekser'e ulaştı. İşte tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu çalışmanın detaylarını sorduğumuz Doç. Dr. Ekser'in organ nakilleriyle ilgili çığır açan gelişmelere dair anlattıkları:
Dünyanın konuştuğu operasyona katkıda bulunanlardan biri olmaktan gururluyum. 2014 yılından bu yana domuzlardan maymunlara nakiller yapıyorum. Benim alanım özellikle karaciğer nakilleri. Böbrek de diyaliz var. Kalp yetmezliğinde kalbi destekleyen araçlar var ama karaciğer bittiği zaman yerine konulabilecek bir şey yok. Bu alanda domuzdan insana ilk karaciğer nakli yaptığımız zaman yıllarca yaptığımız çalışmaların faydası daha da çok görülecek.