Domuzdan insana ilk kalp nakli | Operasyonu yapan ekip Türk Doç. Dr. Burçin Ekser'in çalışmalarını örnek aldı

ÇALIŞMAMDAN FAYDA SAĞLANMASI ONUR VERDİ

Uluslarası Ksenotransplantasyon (türler arası nakil) Konseyi üyesiyim. Domuzdan alınan kalbin bir insana nakledilmesi beni çok heyecanlandırdı. Benim çalışmalarımdan fayda sağlanması da ayrıca onur verdi. Nakledilen hastanın 6 gündür yaşıyor olması ise umut verici. Burada bir insanın hayatının kurtarılması var. Bundan sonra belki de 10 binlerce, 100 binlerce organ bekleyen insanın hayatı kurtarılacak. Cesaret isteyen bir iş. Yaptılar ve kalp çalıştı. Bu operasyonu yapan ekip, benim çalışmalarıma da atıf da bulundu.

Şimdi sırada domuzdan modifiye edilmiş, genetiği değiştirilmiş, böbrek, karaciğer, akciğer nakilleri var. Tüm dünyada organ bulamamak en büyük sorun. Bu operasyondan sonra klinik deneyler hız kazanacak. Ayda bir bir operasyon yapılsa 12 hastaya uygulanabilir. Şu anda organ nakillerinde bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyoruz. Bu domuzdan genetiği değiştirilerek, insana nakillerle bu ilaçlarda da yani nakilden sonra bağışıklık sistemini baskılayıcı yeni ilaçlara ihtiyacımız var. Bunun için de çalışıyoruz.