ABD'de koronavirüsten ölümler artıyor! Can kaybı sayısı 844 bin 562'ye çıktı

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 890 bin 79 artarak 63 milyon 203 bin 866 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 2 bin 240 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 844 bin 562'ye çıktı.