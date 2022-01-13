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    • Dünya
    • 13.01.2022 17:43
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    • 13.01.2022 17:43
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    ABD'de koronavirüsten ölümler artıyor! Can kaybı sayısı 844 bin 562'ye çıktı

    Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 240 artışla 844 bin 562'ye ulaştı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    AA
    ABD’de Kovid-19’dan ölümler artıyor

    ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 890 bin 79 artarak 63 milyon 203 bin 866 olarak kayıtlara geçti.

    Ülkede 2 bin 240 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 844 bin 562'ye çıktı.



    CALIFORNIA, TEXAS VE FLORIDA...
    California, 6 milyon 559 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti yaklaşık 5 milyon 217 bin vakayla Texas ve 4 milyon 878 bini aşkın vakayla Florida izledi.



    California can kaybında da 77 bin 360 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 76 bin 790, Florida'da ise 62 bin 504 oldu.



        AŞILAMA ORANLARI
        Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre, 5 yaş ve üstü nüfusun yüzde 79,3'üne en az bir doz, yüzde 66,7'sine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 40,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.



        Ülkede 247 milyonu aşkın kişiye ilk doz, 208 milyona yakın kişiye ikinci doz, 77 milyonun üstünde kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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