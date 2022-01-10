Kazakistan’da yabancı el! 5 binin üzerinde protestocu göz altına alındı

Kazakistan'da gaz ve petrol zammını bahane ederek sokaklara dökülen protestocular, kaos çıkardı. Kamu binalarını, araçları ve çevreyi yakıp yıktı. Çatışmalarda 170'in üzerinde kişi hayatını kaybederken, 1000'in üzerinde kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in askerlere "vur emri" vermesiyle tansiyon yeniden çıktı. Ülkede cadı avı başladı. Toplamda 6 binin üzerinde protestocu gözaltına alındı. Ancak olaylarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin yakaladığı eylemciler arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin olduğu anlaşıldı. Yaşanan bu gelişme, yabancı güçlerin eylemleri provoke ettiği iddialarını da kanıtladı.