Kazakistan’da yabancı el! 5 binin üzerinde protestocu göz altına alındı

Kazakistan'da gaz ve petrol zammını bahane ederek sokaklara dökülen protestocular, kaos çıkardı. Kamu binalarını, araçları ve çevreyi yakıp yıktı. Çatışmalarda 170'in üzerinde kişi hayatını kaybederken, 1000'in üzerinde kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev'in askerlere "vur emri" vermesiyle tansiyon yeniden çıktı. Ülkede cadı avı başladı. Toplamda 6 binin üzerinde protestocu gözaltına alındı. Ancak olaylarla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin yakaladığı eylemciler arasında çok sayıda yabancı uyruklu kişinin olduğu anlaşıldı. Yaşanan bu gelişme, yabancı güçlerin eylemleri provoke ettiği iddialarını da kanıtladı.
ABD'DEN UYARI!
ABD'nin "Rus askerleri evinize girerse bir daha çıkmaz" şeklindeki uyarısının ardından, bir ikaz da AB'den geldi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, olaylardan endişe duyulduğunu, ülkeye giden dış askeri desteğin Kazakistan'ın egemenliğine saygı göstermesi gerektiğini bildirdi.
AMAN NAZAR DEĞMESİN!
İngiliz Telegraph gazetesi, Nursultan Nazarbayev'in Londra'da yaşayan kızı Aliya Nazarbayeva'nın lüks hayatını haber yaptı. Nazarbayeva'nın 300 milyon dolar ile lüks ev, özel banka, lüks jet satın aldığını yazdı. İngiltere'de oturma izni almak için tam 9 milyon dolardan fazla para ödediğini aktardı. Nazarbayeva'nın Kazak şirketlerindeki hisselerini satarak 325 milyon dolar elde ettiğini de hatırlattı.