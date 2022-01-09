Trablus'ta Türkiye - Libya zirvesi! "Ülkenin istikrarı için anayasanın kabulü şart"

Mişri ve Büyükelçi Yılmaz, seçimlerin barışçıl temeller üzerinde yapılabilmesi ve Libya'nın istikrara kavuşması için anayasanın en kısa zamanda kabul edilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Libya'da yeni anayasa taslağını hazırlamaktan sorumlu Kurucu Heyet geçen mayıs ayında, anayasa taslağının seçimler öncesinde referanduma götürülmesini talep etmişti.

Mişri ise 8 Haziran 2021'de yaptığı açıklamada, referanduma sunulmayı bekleyen anayasa taslağına göre çifte vatandaşlığı bulunanların devlet başkanlığına aday olamayacağını, ABD vatandaşlığı bulunan Halife Hafter'in tam da bu nedenle referandum sürecini tıkadığını söylemişti.