Kazakistan'da gaz fiyatlarını bahane ederek başlatılan gösterilerde, hükümetin istifasına rağmen olaylar büyüyor

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Fransız Le Monde, bu olayları da Türkiye ile irtibatlandırma skandalına imza attı. Gazete "Kazakistan, Türkiye ile stratejik bir yakınlaşmanın ameliyatını gerçekleştiriyor" diye yazdı. ABD ve BM, ülkede "sükunet" çağrısı yaptı.

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