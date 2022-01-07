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    Kazakistan'da gaz fiyatlarını bahane ederek başlatılan gösterilerde, hükümetin istifasına rağmen olaylar büyüyor

    Gaz fiyatları bahane edilerek başlatılan gösteriler, can yakmaya başladı. Hükümetin istifa etmesine rağmen çatışmalar hız kazandı. Onlarca kişi ölürken, yüzlerce kişi yaralandı...

    Zamlar bahane

    Dünya, Kazakistan'daki olaylara kilitlendi. Gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle sokaklara dökülen protestocular, ortalığı yaktı yıktı. Çatışmalar şiddetlenince, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümeti görevden aldı. Protestolar devam edince, ordu da meydanlara çıktı. Olaylarda hem güvenlik güçlerinden, hem de protestoculardan onlarca kişi ölürkren, 1000'den fazla kişi de yaralandı. Muhalifler, ülkede "gerçek bir değişim" olsun diyerek isteklerini açıkladı:



    Nazarbayev'ın denetiminde olmayan bir hükümet değişikliği...
    Valilerin doğrudan seçilmesi
    Cumhurbaşkanının görev süresini ve yetkilerini kısıtlayan 1993 Anayasası'na dönülmesi
    Yurttaşlık hakları için mücadele eden aktivistlere zulmedilmemesi
    Mevcut rejimle bağlantısı olmayanların yetkili konumlara gelmelerine izin verilmesi...



    ÖNEMLİ YATIRIMLAR
    Almatı Havalimanı'nı TAV işletiyor.
    Coca Cola İçecek'in toplam gelirindeki payı yüzde 15...
    Ülker'in üretim üslerinden biri burada.
    Çok sayıda inşaat şirketi iş yapıyor
    Finans grubunda Şekerbank yer alıyor.



        DIŞİŞLERİ: TAKİPTEYIZ
        Türk Dışişleri Bakanlığı "Kazakistan'daki protesto eylemlerini yakından takip ediyoruz. Dost Kazakistan'ın istikrarına önem atfediyoruz. Kazakistan yönetiminin bu krizin üstesinden geleceğine yönelik inancımız tamdır" açıklaması yaptı.



        Kazakistan'da Türk yatırımları ağırlıkta. Ülkede 150 bin Türk'ün bulunduğu açıklandı. Nur-Sultan Büyükelçiliği, Türklerin resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları takip etmelerini istedi. Kalabalık yerlerden uzak durulması çağırısı yaptı. THY, ülkeye yapılan uçuşları, askıya aldı.



        YİNE KOMEDYA
        Fransız Le Monde, bu olayları da Türkiye ile irtibatlandırma skandalına imza attı. Gazete "Kazakistan, Türkiye ile stratejik bir yakınlaşmanın ameliyatını gerçekleştiriyor" diye yazdı. ABD ve BM, ülkede "sükunet" çağrısı yaptı.

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