Kazakistan'da gaz fiyatlarını bahane ederek başlatılan gösterilerde, hükümetin istifasına rağmen olaylar büyüyor

Dünya, Kazakistan'daki olaylara kilitlendi. Gaz fiyatlarındaki artış nedeniyle sokaklara dökülen protestocular, ortalığı yaktı yıktı. Çatışmalar şiddetlenince, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev hükümeti görevden aldı. Protestolar devam edince, ordu da meydanlara çıktı. Olaylarda hem güvenlik güçlerinden, hem de protestoculardan onlarca kişi ölürkren, 1000'den fazla kişi de yaralandı. Muhalifler, ülkede "gerçek bir değişim" olsun diyerek isteklerini açıkladı:
Nazarbayev'ın denetiminde olmayan bir hükümet değişikliği...
Valilerin doğrudan seçilmesi
Cumhurbaşkanının görev süresini ve yetkilerini kısıtlayan 1993 Anayasası'na dönülmesi
Yurttaşlık hakları için mücadele eden aktivistlere zulmedilmemesi
Mevcut rejimle bağlantısı olmayanların yetkili konumlara gelmelerine izin verilmesi...
ÖNEMLİ YATIRIMLAR
Almatı Havalimanı'nı TAV işletiyor.
Coca Cola İçecek'in toplam gelirindeki payı yüzde 15...
Ülker'in üretim üslerinden biri burada.
Çok sayıda inşaat şirketi iş yapıyor
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