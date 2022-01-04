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    • Dünya
    • 04.01.2022 15:19
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    • 04.01.2022 15:19
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    SON DAKİKA! Fransa'da koronavirüsün yeni bir varyantı daha tespit edildi

    Son dakika haberi... Fransa'da Kamerun'dan döndüğü öğrenilen bir kişide koronavirüsün yeni bir varyantı tespit edildi. Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.

    Fransa’da koronavirüsün yeni bir varyantı daha tespit edildi

    Fransa'da, Kamerun'dan döndüğü belirtilen bir kişide Kovid-19 virüsünün yeni bir varyantı belirlendi.

    Ulusal basındaki haberlere göre, Kamerun'dan döndüğü belirtilen bir kişide, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "izlenilen varyant" kategorisinde tanımlanan B.1.640.2. olarak adlandırılan bir varyant tespit edildi.

    Söz konusu varyantın belirlendiği kişinin virüsü 12 kişiye daha bulaştırdığı ifade edildi.

    Virologlar, yeni varyantın şimdilik endişe uyandıracak bir bulaş oranında olmadığını belirtti.

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    Haberler Dünya SON DAKİKA! Fransa'da koronavirüsün yeni bir varyantı daha tespit edildi
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