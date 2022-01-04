Sömürü düzeninin ifşası! Hindistanlı konuşmacının sözleri batının kirli yüzünü açığa çıkardı

MEDENİYET Mİ İŞGAL Mİ?

İngiltere, Hindistan'dan ayrıldığında okuma yazma oranımız yüzde 13'tü. Bu durum birkaç yüzyıl boyunca medeniyet olarak adlandırıldı. Ancak bu esnada bizim topraklarımız işgal ediliyordu.

"ŞİMDİ BİZİ KÜÇÜMSÜYORSUNUZ"

Siz geldiniz ve bizi kömüre bağlı bir ülke yaptınız. Sonra ayrıldınız ve şu an bizi küçümsüyorsunuz.

400 YILDIR BİZİ KÜÇÜMSÜYORLAR

Boris Johnson, Joe Biden, Emmanuel Macron gibi isimleri dinlediğimiz zaman onların ne kadar küçümsediklerini görüyorsunuz. Bizi 400 yıldır küçümsüyorlar. Bizi 300 yıldır, 200 yıldır küçümsüyorlar. Bugün de aynı şeyi yapıyorlar.

Siz sadece küçümsemeyi bilirsiniz. Biz sizi yendik. Bu böyle değil. Sizin sömürünüzün kalıcı koşulları var.

PROBLEMLERİN SORUMLUSU OLDUĞUNUZU ASLA KABUL ETMEDİNİZ

Sömürmenin iki yolu var. Siz bize ders vermek istediniz. Siz bize bütün problemlerin sorumlusu olduğumuzu söylemek istediniz çünkü siz asla kabul etmediniz. Ve bunu esas suçlu olarak bilinen biri olarak yaptınız.

HEP BERABERİZ DEDİNİZ AMA ASLA BERABER DEĞİLDİK

Siz 1992'de ortak sorunlar ve sorumluluklar için Rio'yu imzaladınız. Siz sorun tarafını sevdiniz. Siz her zaman "Biz bu konuda hep beraberiz" demeyi sevdiniz ama asla beraber değildik.

HADİ ÜRETİMLERİNİZİ KENDİ ÜLKENİZE TAŞIYIN DA GÖRELİM

ABD dünya nüfusunun yüzde 4 yada 5'ine sahip ama dünyanın kaynaklarının yüzde 25'ini de ABD kullanıyor. Üretiminizi Çin'e taşıyorsunuz. Ama sonra "Çin karbon kirliliği yayıyor" diyorsunuz. Çin sizin somunlarınızı, civatalarınızı, telefonlarınızı üretiyor.

Deneyin bakalım kendi ürünlerinizi kendi ülkenizde üretmeyi sonrasında karbon emisyonunun nasıl arttığını görün.

HANGİ GELECEKTEN BAHSEDİYORSUNUZ?

Şunu söylememe izin verin, İklim Adaleti Hareketi bu konuda yeterli bilgiyi vermiyor. Onlar sadece gelecek hakkında endişeliyiz demeyi biliyorlar. Hangi gelecekten bahsediyorsunuz? Afrika, Asya'daki çocukların geleceği yok. Onlar gelecek hakkında endişelenmiyor. Onlar hep endişeli.

Sizin sloganınız "Dünyanın geleceği hakkında endişeliyiz" Bu orta düzeydeki batılı burjuvalarının sözleridir. Siz şu an için endişeli olmalısınız.

İNSANLAR EKMEK BULAMIYOR SİZ TÜKETİM AZALTIN DİYORSUNUZ

2.7 milyar insan yemek yiyemiyor. Siz insanlara tüketimizini azaltın diyorsunuz. Bu cümle günlerce yemek yemeyen bir çocuğa sizce nasıl gelir? Uluslararası topluluklara da sesleniyorum. Biz derdimizi söylemek istiyoruz da siz bizi dinliyor musunuz?"