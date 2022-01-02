Koronavirüs aşısı yaptırana Omicron varyantı bulaşır mı? İşte aşılılarda Omicron varyantının belirtileri

Dünya tabiri caizse haftalardır Omicron varyantı ile yatıp kalkıyor. Uzmanlar aşının koronavirüsün Omicron varyantına karşı en etkili korunma yöntemi olduğunun altını çiziyor.
Zira 3 doz aşı olanlarda varyanta karşı ciddi bir koruma oluştuğu belirtiliyor. Ancak bu yüzde yüz koruma anlamına gelmiyor. Uzmanlar üç doz aşı olanların da varyanta yakalanabileceğini belirtirken ABD'den konu ile ilgili oldukça dikkat çekici bir haber geldi.
New York merkezli bir acil servis doktoru olan Craig Spencer aşılı kişilerde daha farklı Omicron semptomları gördüklerini duyurdu. Spencer üç aşısı olan kişilerde hafif semptomlar gördüklerinin altını çizdi ve şu ifadeleri kullandı: