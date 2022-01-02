Koronavirüs aşısı yaptırana Omicron varyantı bulaşır mı? İşte aşılılarda Omicron varyantının belirtileri

'Hafif derken çoğunlukla boğaz ağrısını kastediyorum. Ayrıca biraz yorgunluk, belki biraz kas ağrısı. Nefes almada zorluk yok. Nefes darlığı yok.'

DAHA BULAŞICI AMA DAHA HAFİF!

Öte yandan ilk bulgular Omicron'un Delta ve Wuhan versiyonlarına kıyasla daha bulaşıcı ancak daha hafif olduğu yönünde.

Omicron varyantının daha düşük şiddette seyretmesi hem bu varyantın özelliklerine, hem de aşı ve enfeksiyon sayesinde artan bağışıklığa bağlanıyor.