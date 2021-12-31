ABD basını PKK elebaşlarının SİHA korkusunu açığa vurdu: PKK'lı yöneticiler, Türk SİHA'larından saklanıyor

Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.

Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da söz konusu bölgede yaptığı nokta atışı operasyonlarla biliniyor.