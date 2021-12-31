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    • Dünya
    • 31.12.2021 13:47
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    • 31.12.2021 13:58
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    ABD basını PKK elebaşlarının SİHA korkusunu açığa vurdu: PKK'lı yöneticiler, Türk SİHA'larından saklanıyor

    PKK’nın Suriye uzantısı olan YPG’ye yardımlarını devam ettiren ABD’nin bir yayın organı Irak’ın kuzeyine giderek PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı. ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

    Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

    Suriye'nin kuzeyini terörden arındıran Türk ordusu, Irak'ın kuzeyinde yuvalanan teröristlere göz açtırmamak için havadan ve karadan operasyonlara devam ediyor.

    IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK YÖNETİCİLERİ ZORDA
    Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.

        ABD merkezli PBS News'in muhabiri Simona Foltyn, Irak'ın kuzeyine giderek, terör örgütü PKK'lı üst düzey yöneticilerin içine düştüğü durumu aktardı.

        "PKK LİDERLİĞİ İHA VE SİHA'LARDAN SAKLANIYOR"
        Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.

        "PKK'LI SÖZCÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ"
        Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi.
            İstanbul’un ormanlarında sayıları artıyor
            Haberler Dünya ABD basını PKK elebaşlarının SİHA korkusunu açığa vurdu: PKK'lı yöneticiler, Türk SİHA'larından saklanıyor
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