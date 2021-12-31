ABD basını PKK elebaşlarının SİHA korkusunu açığa vurdu: PKK'lı yöneticiler, Türk SİHA'larından saklanıyor

Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK YÖNETİCİLERİ ZORDA
Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.
Türkiye yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.
IRAK'IN KUZEYİNDEKİ PKK YÖNETİCİLERİ ZORDA
Operasyonlar kapsamında İHA ve SİHA'lar havadan gözetleme ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştiriyor.
"PKK LİDERLİĞİ İHA VE SİHA'LARDAN SAKLANIYOR"
Bölgede Türk İHA'larının sürekli gözetleme yaptığına dikkat çeken Foltyn, "Bu, PKK liderliğini saklanmaya zorladı." dedi.
"PKK'LI SÖZCÜ RÖPORTAJA GELEMEDİ"
Haberde, "PKK sözcüsü röportaj için bizimle bir araya gelemedi." denildi.
Böylece örgütün üst düzey yöneticilerinin SİHA saldırılarına uğrayabileceklerine dair yaşadıkları korku bir kez daha gözler önüne serildi.
Öte yandan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) da söz konusu bölgede yaptığı nokta atışı operasyonlarla biliniyor.