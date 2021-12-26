Papa öldü mü? Papa Francis neden öldü? Kylie Pentelow'ın anonsu İngiltere'yi karıştırdı

Televizyon sunucu Kylie Pentelow, ''Papa öldü' anonsuyla İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Peki Papa neden öldü? Papa Francis kimdir, kaç yaşında?
PAPA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Papa geçtiğimiz günlerde aşı çağrısında bulunmuştu. Televizyon sunucu Kylie Pentelow da Papa'nın bu çağrısını hatırlatarak ''Aşıların en çok ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi. Papa'nın ölümü anons edildi" dedi.
HATASINI FARK ETTİ AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ
Yaptığı gafı sonrada fark eden sunucu hemen özür diledi. Ancak yine de sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Hata elbette ki insanların gözünden kaçmadı. Kullanıcılar yaşananları esprili bir dille ti'ye aldı.
Televizyon eleştirmesi Scott Bryan, birilerinin bu sunucuya içeçek bir şeyler ısmalaması gerektiğini söyleyerek espri yaptı.
Başka kullanıcılar da "Eğer Papa 6 saat içinde ölürse, polis bu haber kanalının kapısını çalacak" dedi.
Bir kullanıcı da Pentelow'u etiketledi ve, "Papa iyi her şey yolunda değil mi? Sadece kontrol etmek için soruyorum" sorusunu yöneltti.