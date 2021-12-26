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    • Dünya
    • 26.12.2021 12:35
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    • 26.12.2021 12:35
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    Papa öldü mü? Papa Francis neden öldü? Kylie Pentelow'ın anonsu İngiltere'yi karıştırdı

    İngiltere haber spikeri'nin 'Papa öldü' anonsuyla karıştı. Ülkede ortalık karıştı. Sosyal medya kullanıcıları kadın spikerin anonsunu ti'ye aldı. Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alan Papa öldü mü? Papa neden öldü? Papa Francis kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtları haberimizde.

    takvim.com.tr
    Papa öldü mü?

    Televizyon sunucu Kylie Pentelow, ''Papa öldü' anonsuyla İngiltere'yi ayağa kaldırdı. Peki Papa neden öldü? Papa Francis kimdir, kaç yaşında?

    PAPA ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

    Papa geçtiğimiz günlerde aşı çağrısında bulunmuştu. Televizyon sunucu Kylie Pentelow da Papa'nın bu çağrısını hatırlatarak ''Aşıların en çok ihtiyaç duyulan zamanda ulaşılabilir olması gerektiğini söyledi. Papa'nın ölümü anons edildi" dedi.

    HATASINI FARK ETTİ AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ

    Yaptığı gafı sonrada fark eden sunucu hemen özür diledi. Ancak yine de sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Hata elbette ki insanların gözünden kaçmadı. Kullanıcılar yaşananları esprili bir dille ti'ye aldı.

    Televizyon eleştirmesi Scott Bryan, birilerinin bu sunucuya içeçek bir şeyler ısmalaması gerektiğini söyleyerek espri yaptı.

    Başka kullanıcılar da "Eğer Papa 6 saat içinde ölürse, polis bu haber kanalının kapısını çalacak" dedi.

    Bir kullanıcı da Pentelow'u etiketledi ve, "Papa iyi her şey yolunda değil mi? Sadece kontrol etmek için soruyorum" sorusunu yöneltti.

        PAPA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

        Arjantin'de doğan Papa Francis'in gerçek adı Jorge Mario Bergoglio. 5 kardeşin en büyüğü olan Francis, akciğer problemleri yüzünden zor günler yaşadı. Görevi Nisan 2005'te Papa Benedict XVI'den devraldı. Francis şuanda 85 yaşındadır.

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        Haberler Dünya Papa öldü mü? Papa Francis neden öldü? Kylie Pentelow'ın anonsu İngiltere'yi karıştırdı
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