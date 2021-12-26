Papa öldü mü? Papa Francis neden öldü? Kylie Pentelow'ın anonsu İngiltere'yi karıştırdı

HATASINI FARK ETTİ AMA İŞ İŞTEN GEÇTİ

Yaptığı gafı sonrada fark eden sunucu hemen özür diledi. Ancak yine de sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı. Hata elbette ki insanların gözünden kaçmadı. Kullanıcılar yaşananları esprili bir dille ti'ye aldı.

Televizyon eleştirmesi Scott Bryan, birilerinin bu sunucuya içeçek bir şeyler ısmalaması gerektiğini söyleyerek espri yaptı.

Başka kullanıcılar da "Eğer Papa 6 saat içinde ölürse, polis bu haber kanalının kapısını çalacak" dedi.

Bir kullanıcı da Pentelow'u etiketledi ve, "Papa iyi her şey yolunda değil mi? Sadece kontrol etmek için soruyorum" sorusunu yöneltti.