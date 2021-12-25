İngiltere'de 6 Şubat 1952'de tahta çıktığından beri irili ufaklı 15 ülkenin kraliçesi olan II. Elizabeth'e suikast mi hazırlanıyor?
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi.
SABAH SAATLERİNDE KALEYE İZİNSİZ GİRDİ
Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30'da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.
SALDIRI SİLAHI ÜZERİNDE BULUNDU