Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

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