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    • Dünya
    • 26.12.2021 00:45
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    • 26.12.2021 00:56
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    İngiltere'de suikast paniği... Windsor Kalesi’ne II. Elizabeth'i öldürmek için mi geldi?

    İngiltere'yi korkutan girişim suikast için miydi? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs tutuklandı. Haberin detayları...

    İHA
    II. Elizabeth’i öldürmeye mi geldi?

    İngiltere'de 6 Şubat 1952'de tahta çıktığından beri irili ufaklı 15 ülkenin kraliçesi olan II. Elizabeth'e suikast mi hazırlanıyor?

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in bu yıl Noel'i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi'ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi.

    SABAH SAATLERİNDE KALEYE İZİNSİZ GİRDİ

    Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30'da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı.

    SALDIRI SİLAHI ÜZERİNDE BULUNDU

        Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

        "HALK İÇİN BİR TEHLİKE OLDUĞUNA İNANMIYORUZ"

        Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

        NOEL'İ BURADA GEÇİRECEKTİ

        İngiliz Kraliçesi, bu yıl Noel'i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi'nde geçirmek yerine Windsor Kalesi'ni tercih etmişti.

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        II. Elizabeth’i öldürmeye mi geldi?
        Haberler Dünya İngiltere'de suikast paniği... Windsor Kalesi’ne II. Elizabeth'i öldürmek için mi geldi?
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