Avustralya'da düşen küçük uçaktaki yolcu öldü, pilot yaralı kurtuldu

Queensland polisinden yapılan açıklamaya göre, içerisinde biri pilot iki kişinin bulunduğu küçük uçak, motorunda meydana gelen arıza nedeniyle Mackay kentinin kuzeyinde yer alan Ball Bay Körfezi'ndeki kumsala düştü.

PİLOT HAYATTA

Uçaktaki 83 yaşındaki erkek yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirten Queensland polisi, yaralı kurtarılan 65 yaşındaki pilotun hava ambulansıyla Mackay Base Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı.