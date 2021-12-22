Rusların gündemi yine SİHA: Askeri tarihin akışını değiştirdi

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİYOR

Bu askeri tarihte ilk kez oldu. Bir İHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi.