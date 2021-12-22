Rusların gündemi yine SİHA: Askeri tarihin akışını değiştirdi

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman ve Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye Programı'nda akademisyen olan Anton Mardasov, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda, Türk İHA'larına ve Türkiye'nin etkin İHA kullanımına yönelik övgü dolu sözler kullandı.
Türkiye'nin, temel bir operasyonel unsur olarak İHA'ları gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu belirten Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:
TÜRKİYE BİR İLKE İMZA ATTI
Türk insansız hava araçlarının popülaritesi, kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklanıyor.