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    • Dünya
    • 22.12.2021 14:25
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    • 22.12.2021 14:29
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    Rusların gündemi yine SİHA: Askeri tarihin akışını değiştirdi

    Rusya, Ukrayna’nın SİHA alımı sonrasında Türk kuşlarını gündemlerinden bir türlü düşüremiyor. Son açıklama Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman Anton Mardasov’dan geldi. Mardasov SİHA’larla ilgili, "Bu askeri tarihte ilk. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi" dedi.

    Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi'nde uzman ve Ortadoğu Enstitüsü'nün Suriye Programı'nda akademisyen olan Anton Mardasov, Newsweek'e yaptığı açıklamalarda, Türk İHA'larına ve Türkiye'nin etkin İHA kullanımına yönelik övgü dolu sözler kullandı.

    Türkiye'nin, temel bir operasyonel unsur olarak İHA'ları gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu belirten Rus uzman, şu ifadeleri kullandı:

    TÜRKİYE BİR İLKE İMZA ATTI
    Türk insansız hava araçlarının popülaritesi, kalite ve fiyatın dengeli olmasından kaynaklanıyor.

        Türkiye'nin 2020'de Suriye'de, saldırı ve savunma operasyonlarında ateş desteği, gözetleme ve keşif için temel bir operasyonel unsur olarak insansız hava araçlarını gerçekten kullanan ilk ülke olduğunu söylemek abartı olmaz.

        TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRİYOR
        Bu askeri tarihte ilk kez oldu. Bir İHA'ya bu ölçekte ve bu kadar verimli bir operasyon için doğrudan hava desteği aracı rolü verildi. Bunu yapmak, askeri tarihin akışını potansiyel olarak değiştirdi.

        DÜŞMANDA PANİK OLUŞTURUYOR
        Bayraktarla imha edilen askeri teçhizatları gösteren videoların yayınlanmasının düşmanda panik yarattığı bir gerçek. Moskova'nın elektronik savaş ve hava savunma yeteneklerini geliştirmesi gerekecek, bu da maddi maliyetler gerektiriyor.
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        Haberler Dünya Rusların gündemi yine SİHA: Askeri tarihin akışını değiştirdi
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