Hubble'ın göremediklerini görecek! Uzaydaki yaşamın sırrı James Webb teleskobuyla aralanacak

344 PARÇADAN BİRİNİN ARIZALANMASI GÖREVİ TEHLİKEYE SOKABİLİR

Görevin en korkutucu kısmı, fırlatmanın ardından Webb'in aynasını ve güneşliğini açmak ve onları mükemmel konuma kilitlemek.

Altın kaplama ayna, her birinin tek bir şekilde odaklanabilmeleri için titizlikle hizalanması gereken 18 parçadan oluşuyor. NASA hiçbir zaman bu kadar karmaşık bir dizi adımı uzaktan denemedi. Teleskobun tamamı ise 344 parçaya sahip.

Mekanizmaların birçoğunun yedeği yok, bu nedenle 344 parçadan herhangi birinin arızalanması görevi mahvedebilir.

1986'da uzay mekiği Columbia'nın fırlatıldığı andan daha gergin olduğunu söyleyen NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Herhangi bir şey yanlış giderse her şey tersine dönebilir. Dolayısıyla her şey mükemmel şekilde çalışmalı" dedi.