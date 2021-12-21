Hubble'ın göremediklerini görecek! Uzaydaki yaşamın sırrı James Webb teleskobuyla aralanacak

10 milyar doları aşan bir bütçesiyle James Webb Uzay Teleskobu yakında gezegeni terk edecek ve en büyük astronomik gözlemevi olacak.
Adını, uzayda çığır açan, 1960'larda NASA'ya liderlik eden James Webb'den alan 7 tonluk Uzay Teleskobu, kendisinden önce gelen Hubble'dan 100 kat daha güçlü.
Cornell Üniversitesi Carl Sagan Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nikole Lewis, "Kızılötesi veya ısıya duyarlı bir teleskop olarak Webb, Hubble'ın göremediği şeyleri görecek ve evren hakkında aynı derecede hayranlık uyandıran tamamen yeni bir bakış açısı sağlayacak" dedi.
WEBB UZAYDAKİ YAŞAM İÇİN YENİ İPUÇLARI ARAYACAK
Yıllarca süren gecikmenin ardından cuma günü yükselmeye hazırlanan James Webb Uzay Teleskobu, yıldızlardan ve galaksilerden gelen ışığı arayacak ve kozmik yaşam hakkında fikir verecek.
Kızılötesi özelliğe sahip teleskop kara deliklere bakacak; gezegenlerin atmosferlerini, su ve diğer olası yaşam ipuçlarını tarayacak.
344 PARÇADAN BİRİNİN ARIZALANMASI GÖREVİ TEHLİKEYE SOKABİLİR
Görevin en korkutucu kısmı, fırlatmanın ardından Webb'in aynasını ve güneşliğini açmak ve onları mükemmel konuma kilitlemek.
Altın kaplama ayna, her birinin tek bir şekilde odaklanabilmeleri için titizlikle hizalanması gereken 18 parçadan oluşuyor. NASA hiçbir zaman bu kadar karmaşık bir dizi adımı uzaktan denemedi. Teleskobun tamamı ise 344 parçaya sahip.
Mekanizmaların birçoğunun yedeği yok, bu nedenle 344 parçadan herhangi birinin arızalanması görevi mahvedebilir.
1986'da uzay mekiği Columbia'nın fırlatıldığı andan daha gergin olduğunu söyleyen NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Herhangi bir şey yanlış giderse her şey tersine dönebilir. Dolayısıyla her şey mükemmel şekilde çalışmalı" dedi.