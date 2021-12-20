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    • Dünya
    • 20.12.2021 12:30
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    • 20.12.2021 12:43
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    SON DAKİKA! İsrail'i karıştıran iddia: Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen yasak aşkına Mossad'ın tüm sırlarını anlattı

    Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen'in yasak ilişki içerisinde olduğu hostesin kocasının anlattıkları İsrail gündemine bomba gibi düştü. Aldatılan koca, Cohen'in İsrail'in casusluk sırlarını kendilerine anlattığını iddia ederken, Mossad'ın eski şefi hakkında "geveze biri" yorumunda bulundu.

    takvim.com.tr
    İsrail’i karıştıran bomba iddia: Mossad’ın tüm sırlarını anlattı

    İsrail'de yayın yapan Kanal 13'te pazar günü yayınlanan haber İsrail gündemine bomba gibi düştü. Habere göre İsrail gizli servisi Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen ilişkisi olduğu bir uçuş görevlisine ve kocasına devlet sırlarını afişe etti.

    Kanal 13'te yayınlanan HaMakor isimli araştırma programı, Cohen ile uçuş görevlisi arasındaki ilişkinin 2018 yılının sonlarında başladığı ve Cohen'in Mossad'ın dünya çapındaki operasyonlarına ilişkin çeşitli gizli ayrıntıları anlattığı ve küresel seyahatleri hakkında bilgi verdiğini iddia etti.

    TÜM SIRLARI AÇIKLADI
    İsrail sermaye piyasalarında tanınmış bir isim olan uçuş görevlisinin kocasu Guy Shiker, katıldığı programda Cohen ile ilgili bilgiler verdi. Shiker, Cohen ile ilgili olarak "Mossad da dahil olmak üzere birçok hikaye anlattı." dedi. Cohen'in "geveze" olduğunu da söyleyen koca, Mossad'ın bir Arap liderinin doktoru ile olan gizli ilişkisinin de Cohen tarafından kendilerine anlatıldığını söyledi.

    "MOSSAD'DAN 6 KİŞİYİ KOVDUM"
    Shiker, Cohen'in yönetim tarzı ile ilgili ayrıntıları da kendileriyle paylaştığını bildirdi. Cohen'in Mossad'ın başına geçtiği ilk 10 günde 6 üst düzey yetkiliyi nasıl kovduğunu anlattığını belirten Guy Shiker, "Mossad şefi olarak atandığımda 10 gün içinde 6 üst düzey yetkiliyi kovdum. Çünkü sisteme sadık değillerdi. En iyi arkadaşları olduğumu düşünüyorlardı. Ama atandığım an merhametsizce onları kovdum" dediğini aktardı.

        Salı günü tam olarak yayınlanacak programın tanıtımında Shiker, Cohen'in karısına "prensesim" ve "güzelim" şeklinde mesajlar gönderdiğini söylediği görüldü. Shiker, Cohen'in eşiyle yaşadığı yasak ilişkiyle ilgili olarak "Şu anda bir aileyi mahvediyorsun" ifadelerini kullandı.

        İLK OLARAK HAZİRAN AYINDA SIZDI
        Cohen'in yasadığı yasak ilişki ile ilgili ilk rapor haziran ayında sızmıştı. Cohen'in bir hostes ile yakın temas halinde olduğu ve gizli bilgileri paylaştığından şüphe edilmiş, Adalet Bakanlığı'na bağlı Başsavcı Avichai Mandelblit konuyla ilgili bir şikayeti inceleme altına almıştı.

        Cohen o dönem iddiaları kesin bir dille yalanlayarak, "Uçuş görevlisi yok, yakın bir ilişki yok, başsavcı benimle iletişime geçmedi" dedi.



        MOSSAD'DAKİ GÖREVİNİ KULLANARAK KIZINA İŞ AYARLADI
        Bu olaylardan kısa bir süre önce bir röportaj veren Cohen, İran'ın Natanz tesisindeki patlamanın olduğu gizli bir operasyonu ifşa etmesi ülkesindeki birçok kişi tarafından da kınandı. Suikaste kurban giden üst düzey nükleer bilim adamı Mohsen Fakhrizadeh'in yıllardır Mossad'ın radarında olduğu ortaya çıktı.

        İsrail medyasına göre eleştiri oklarının hedefindeki Cohen'in Mossad'daki görevi sırasında, kıdemli bir BAE yetkilisiyle olan bağlarını kullanarak kızının bir firmada iş bulmasına yardım ettiği de bildirildi.

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        Haberler Dünya SON DAKİKA! İsrail'i karıştıran iddia: Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen yasak aşkına Mossad'ın tüm sırlarını anlattı
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