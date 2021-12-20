SON DAKİKA! İsrail'i karıştıran iddia: Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen yasak aşkına Mossad'ın tüm sırlarını anlattı

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'te pazar günü yayınlanan haber İsrail gündemine bomba gibi düştü. Habere göre İsrail gizli servisi Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen ilişkisi olduğu bir uçuş görevlisine ve kocasına devlet sırlarını afişe etti.

Kanal 13'te yayınlanan HaMakor isimli araştırma programı, Cohen ile uçuş görevlisi arasındaki ilişkinin 2018 yılının sonlarında başladığı ve Cohen'in Mossad'ın dünya çapındaki operasyonlarına ilişkin çeşitli gizli ayrıntıları anlattığı ve küresel seyahatleri hakkında bilgi verdiğini iddia etti.