SON DAKİKA! İsrail'i karıştıran iddia: Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen yasak aşkına Mossad'ın tüm sırlarını anlattı

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'te pazar günü yayınlanan haber İsrail gündemine bomba gibi düştü. Habere göre İsrail gizli servisi Mossad'ın eski şefi Yossi Cohen ilişkisi olduğu bir uçuş görevlisine ve kocasına devlet sırlarını afişe etti.
Kanal 13'te yayınlanan HaMakor isimli araştırma programı, Cohen ile uçuş görevlisi arasındaki ilişkinin 2018 yılının sonlarında başladığı ve Cohen'in Mossad'ın dünya çapındaki operasyonlarına ilişkin çeşitli gizli ayrıntıları anlattığı ve küresel seyahatleri hakkında bilgi verdiğini iddia etti.
TÜM SIRLARI AÇIKLADI
İsrail sermaye piyasalarında tanınmış bir isim olan uçuş görevlisinin kocasu Guy Shiker, katıldığı programda Cohen ile ilgili bilgiler verdi. Shiker, Cohen ile ilgili olarak "Mossad da dahil olmak üzere birçok hikaye anlattı." dedi. Cohen'in "geveze" olduğunu da söyleyen koca, Mossad'ın bir Arap liderinin doktoru ile olan gizli ilişkisinin de Cohen tarafından kendilerine anlatıldığını söyledi.
"MOSSAD'DAN 6 KİŞİYİ KOVDUM"
Shiker, Cohen'in yönetim tarzı ile ilgili ayrıntıları da kendileriyle paylaştığını bildirdi. Cohen'in Mossad'ın başına geçtiği ilk 10 günde 6 üst düzey yetkiliyi nasıl kovduğunu anlattığını belirten Guy Shiker, "Mossad şefi olarak atandığımda 10 gün içinde 6 üst düzey yetkiliyi kovdum. Çünkü sisteme sadık değillerdi. En iyi arkadaşları olduğumu düşünüyorlardı. Ama atandığım an merhametsizce onları kovdum" dediğini aktardı.