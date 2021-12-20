ABD'yi karıştıran darbe söylentisi! 3 general Washington Post'tan uyardı

Amerikan Washington Post gazetesinde çok konuşulacak bir yazı kaleme alındı. Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, emekli Tümgeneral Antonio M. Taguba ve emekli Tuğgeneral Steven M. Anderson tarafından Kongre baskınına günler kala yayınlanan yazısında olası darbe ve iş çsavaş uyarısı yapıldı.
ÖLÜMCÜL KAOS POTANSİYELİ
ABD'li üç emekli amiral tarafından 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı kongre baskınının birinci yıl dönümü yaklaşırken kaleme alınan yazıda, "2024 başkanlık seçimlerinin ardından ve ordumuzun içinde her şeyi alt üst edecek ölümcül kaos potansiyeli konusunda giderek daha fazla endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.
ASKERİ DARBE İDDİASI
ABD ordusu içindeki partizanlaşmaya ve emir komuta zincirinin her geçen gün bozulduğuna işaret edİlen yazıda bu durumun 2024 seçimlerinin ardından askeri bir darbeyle sonuçlanabileceği iddiasında bulundu.