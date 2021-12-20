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    • Dünya
    • 20.12.2021 11:41
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    • 20.12.2021 11:47
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    ABD'yi karıştıran darbe söylentisi! 3 general Washington Post'tan uyardı

    Son dakika haberi... Washington Post'ta yer alan yazıda, ABD ordusu içindeki partizanlaşmaya dikkat çekilirken emir komuta zincirinin her geçen gün bozulduğuna işaret edildi. Yazıda bu durumun olası bir darbeyle sonuçlanabileceği ifade edildi. İşte 6 Ocak'taki Kongre baskınının üzerinden geçen bir yılın ardından ABD ordusunda görev yapmış üç emekli generalin çok konuşulacak sözleri...

    ABD’yi karıştıran darbe söylentisi!

    Amerikan Washington Post gazetesinde çok konuşulacak bir yazı kaleme alındı. Emekli Tümgeneral Paul D. Eaton, emekli Tümgeneral Antonio M. Taguba ve emekli Tuğgeneral Steven M. Anderson tarafından Kongre baskınına günler kala yayınlanan yazısında olası darbe ve iş çsavaş uyarısı yapıldı.

    ÖLÜMCÜL KAOS POTANSİYELİ
    ABD'li üç emekli amiral tarafından 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı kongre baskınının birinci yıl dönümü yaklaşırken kaleme alınan yazıda, "2024 başkanlık seçimlerinin ardından ve ordumuzun içinde her şeyi alt üst edecek ölümcül kaos potansiyeli konusunda giderek daha fazla endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

    ASKERİ DARBE İDDİASI
    ABD ordusu içindeki partizanlaşmaya ve emir komuta zincirinin her geçen gün bozulduğuna işaret edİlen yazıda bu durumun 2024 seçimlerinin ardından askeri bir darbeyle sonuçlanabileceği iddiasında bulundu.

        O SÖZLERİ ÖRNEK GÖSTERDİLER
        Oklahoma Ulusal Muhafız Komutanı General Thomas Mancino, Başkan Biden'ın tüm Ulusal Muhafız üyelerinin koronavirüse karşı aşılanmasını zorunlu kılan bir emri reddettiği ifade edildi ve Mancino'nun "Emri Başkan Biden'dan değil eyalet valisinden alırım" sözlerini kullanması emir komuta zincirindeki bozulmaya örnek gösterildi.

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