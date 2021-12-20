ABD'yi karıştıran darbe söylentisi! 3 general Washington Post'tan uyardı

ÖLÜMCÜL KAOS POTANSİYELİ

ABD'li üç emekli amiral tarafından 6 Ocak'ta gerçekleşen kanlı kongre baskınının birinci yıl dönümü yaklaşırken kaleme alınan yazıda, "2024 başkanlık seçimlerinin ardından ve ordumuzun içinde her şeyi alt üst edecek ölümcül kaos potansiyeli konusunda giderek daha fazla endişe duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.