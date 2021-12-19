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    Mark Zuckerberg, parayı gayrimenkule yatırdı! 4 ev için 37 milyon dolar saydı

    Mark Zuckerberg, parayı gayrimenkule yatırdı! Palo Alto’daki malikanesinin çevresindeki 4 evi daha aldı. 5 eve toplamda 37 milyon dolar ödeyen CEO, tepkilerin odağına yerleşti.

    CEOlikon vadisi!

    Sosyal medya devi Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, 97 milyar dolarlık servetiyle dünyanın 5'inci zenginiydi. Servetini gayrimenkule yatıran Zuckerberg, Silikon Vadisi'ne iyice yerleşti! 2011'de Palo Alto'da aldığı eve tam 7 milyon dolar ödedi.

    Ancak evinin etrafına yatak odasını görecek şekilde bir binanın inşa edilmesinden endişelendi. Bunun üzerine 4 komşu evi de satın almaya karar verdi! 5 eve toplamda 37 milyon dolar ödeyen CEO, tepkilerin odağına yerleşti. Çünkü bölge sakinleri Zuckerberg'in tehditle evlerini satın aldığını söyledi!

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    Haberler Dünya Mark Zuckerberg, parayı gayrimenkule yatırdı! 4 ev için 37 milyon dolar saydı
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