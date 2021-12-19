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    • Dünya
    • 19.12.2021 22:38
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    • 20.12.2021 00:10
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    Filipinleri Rai Tayfunu vurdu: Can kaybı 196'ya çıktı

    Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini Rai Tayfunu vurdu. Tayfundan 780 bin kişi etkilendi. Birçok bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Yolların ve evlerin yıkıldığı afette can kaybı 196'a çıktı.

    Filipinleri Rai Tayfunu vurdu

    Hızı saatte 195 kilometreyi bulan tayfun, birçok bölgede elektrik kesintisi ve yıkıma sebep oldu.

    Ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde etkili olan tayfunun neden olduğu sel, şiddetli fırtına ve yıkımlarda, Cebu ve Bohol bölgeleri başta olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi, kayıp 50 kişi aranıyor.

    Bohol Valisi Arthur Yap, vilayet idari sınırları içerisindeki belediye başkanlarına acil yardım çalışmalarına destek olmaları ve halkın gıda, su gibi acil ihtiyaçlarını karşılamaları talimatı verdi.

    Tayfunun yol açtığı şiddetli yağış ve fırtına, birçok köyde ağaçların devrilmesine, su baskınlarına, evlerin ve yolların zarar görmesine neden oldu.

    AFETTEN 780 BİN KİŞİNİN ETKİLENDİ
    Filipinler ordusu, acil yardım ve arama kurtarma çalışmalarına destek için bölgeye asker sevk etti. Afetten 780 bin kişi etkilendi, 300 bin köylü tahliye edildi.

    Bölgede incelemelerde bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 40 milyon dolarlık yardım yapılacağını duyurdu.

    Ülkede, her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfun gerçekleşiyor.

    Ülkeyi vuran en büyük tayfun olan Haiyan nedeniyle 2013 yılında 6 binden fazla kişi öldü.

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