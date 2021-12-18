Maymunların intikamı ağır oldu! 1 maymuna karşı 250 köpek yavrusu...

Haberlerde, geçtiğimiz ay yaklaşık 250 köpek yavrusunun maymunlar tarafından öldürüldüğü belirtilerek, kasaba sakinlerinin olay karşısında yetkililerden yardım istediği fakat kasabaya gelen görevli personelin tek bir maymunu bile yakalayamadığı ifade edildi.