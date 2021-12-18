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    • Dünya
    • 18.12.2021 08:03
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    • 18.12.2021 08:14
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    Libya'daki seçim öncesi kritik temas! Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

    Libya'da başkanlık seçimi için bir haftadan az zaman kalmasına rağmen nihai aday listesi açıklanmadı. Seçimlerin yapılamaması veya uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek olmasının ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor. Öte yandan seçim yaklaşılırken Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü. Gelen son haberlere göre, diplomatik kaynaklar Türkiye'nin Libya'daki seçimlerin adil ve tarafsız bir ortamda yapılmasını istediğini bildirdi.

    Libya’da seçim düğümü! İstanbul’da kritik temas

    Libya'da ateşkes uzlaşmasına göre 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri belirsizliğini koruyor. Son olarak Libya Seçim Komisyonu'nun, kanuni sıkıntılar çözülene kadar nihai aday listesini açıklamayacağını bildirmesi, seçimlerin yapılamaması ihtimalini güçlendirdi. Seçimlerin yapılamaması veya uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek olması; seçim sonuçlarına yapılacak hile suçlamalarının ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor.



    SÜREÇ ANKARA'NIN RADARINDA
    Ankara da süreci yakından takip ediyor. Meşruiyeti sorgulanan seçim sonuçlarının ülkeyi yeniden iç savaşa götüreceği uyarısını yapan diplomatik kaynaklar "Anayasanın temellerinin sağlam olması gerekiyor.


    BİZ, ADİL VE TARAFSIZ BİR ORTAMDA SEÇİMLERİN YAPILMASINDAN YANAYIZ
    Anayasal uzlaşı sağlanmadan böyle bir ortamda seçim sonuçların ne getireceğini belirsiz. Biz, adil ve tarafsız bir ortamda seçimlerin yapılmasından yanayız. Önceliğimiz, seçimlerin şeffaf olması" değerlendirmesinde bulundu. Ankara ayrıca, Libya'da sağlıklı bir ortamda seçim yapılması için hazırlıkların tamamlanmadığını da düşünüyor.

        98 ADAY BAŞVURDU
        Türkiye, diplomatik teamüllere de uygun olarak, seçimde herhangi bir adaydan yana açıkça taraf olmuyor. Ancak Libya'da hükûmeti devirmeye çalışan ve insanlık suçları işleyen Hafter'in adaylığına 'meşru' olmadığı için karşı çıkıyor. Ankara'nın mevcut Trablus hükûmeti Başbakanı Abulhamid Dibeybe ile çok yakın ilişkileri var. Misrata'dan gelen iş adamı Dibeybe de başkanlığa aday. Türkiye'nin hem deniz yetki alanları hem de askerî iş birliği anlaşmaları imzaladığı Trablus'taki eski hükûmetin İçişleri Bakanı olan Fethi Başağa da Ankara'ya çok yakın Libyalı siyasetçilerden biri. Başağa da başkanlık seçiminde aday oldu. Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 98 aday başvuruda bulundu.



        "ERTELENSİN" BASKISI
        Başkanlık seçimlerine adaylık kriterleri ve seçim tarihiyle ilgili tartışmalar yoğunlaşırken, Libya Seçim Komisyonu Üyesi Ebu Bekir Marada iki gün önce "Seçimlerin 24 Aralık'ta yapılması imkânsız hâle geldi. Seçimler ertelensin" demişti. Türkiye gazetesinden yer alan habere göre, Trablus merkezli Libya Devlet Yüksek Konseyi de seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesi teklifinde bulunmuştu. Ancak, başkent Trablus'ta ise halk iki gündür "seçimlerin ertelenmesine hayır" ve "seçim sonuçlarını kabul etmelisiniz" yazılı dövizler taşıyor.

        Öte yandan seçim yaklaşlırken Başkan Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüştü.

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