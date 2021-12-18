Libya'daki seçim öncesi kritik temas! Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

Libya'da ateşkes uzlaşmasına göre 24 Aralık'ta yapılması planlanan başkanlık seçimleri belirsizliğini koruyor. Son olarak Libya Seçim Komisyonu'nun, kanuni sıkıntılar çözülene kadar nihai aday listesini açıklamayacağını bildirmesi, seçimlerin yapılamaması ihtimalini güçlendirdi. Seçimlerin yapılamaması veya uluslararası gözlem altında düzenlenmeyecek olması; seçim sonuçlarına yapılacak hile suçlamalarının ülkeyi yeniden şiddet sarmalına sürüklemesinden endişe ediliyor.
SÜREÇ ANKARA'NIN RADARINDA
Ankara da süreci yakından takip ediyor. Meşruiyeti sorgulanan seçim sonuçlarının ülkeyi yeniden iç savaşa götüreceği uyarısını yapan diplomatik kaynaklar "Anayasanın temellerinin sağlam olması gerekiyor.
BİZ, ADİL VE TARAFSIZ BİR ORTAMDA SEÇİMLERİN YAPILMASINDAN YANAYIZ
Anayasal uzlaşı sağlanmadan böyle bir ortamda seçim sonuçların ne getireceğini belirsiz. Biz, adil ve tarafsız bir ortamda seçimlerin yapılmasından yanayız. Önceliğimiz, seçimlerin şeffaf olması" değerlendirmesinde bulundu. Ankara ayrıca, Libya'da sağlıklı bir ortamda seçim yapılması için hazırlıkların tamamlanmadığını da düşünüyor.