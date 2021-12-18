Libya'daki seçim öncesi kritik temas! Başkan Erdoğan Libya Başkanlık Konseyi Başkanı el-Menfi ile görüştü

98 ADAY BAŞVURDU

Türkiye, diplomatik teamüllere de uygun olarak, seçimde herhangi bir adaydan yana açıkça taraf olmuyor. Ancak Libya'da hükûmeti devirmeye çalışan ve insanlık suçları işleyen Hafter'in adaylığına 'meşru' olmadığı için karşı çıkıyor. Ankara'nın mevcut Trablus hükûmeti Başbakanı Abulhamid Dibeybe ile çok yakın ilişkileri var. Misrata'dan gelen iş adamı Dibeybe de başkanlığa aday. Türkiye'nin hem deniz yetki alanları hem de askerî iş birliği anlaşmaları imzaladığı Trablus'taki eski hükûmetin İçişleri Bakanı olan Fethi Başağa da Ankara'ya çok yakın Libyalı siyasetçilerden biri. Başağa da başkanlık seçiminde aday oldu. Başkanlık seçimleri için şu ana kadar 98 aday başvuruda bulundu.