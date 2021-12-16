Türk SİHA'ları Fransız manşetlerinde! "Türkiye müzakere masalarına daha fazla kozla oturacak"

Ayasofya-i Kebir Camii'nin kapak fotoğrafı olarak kullanıldığı haberde, geçen yıl Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı savunmasına başarıyla yardım eden Türk SİHA'larının ününün pekiştiği belirtilerek, "Türkiye, ticaret ve iş birliğinden sonra Afrika'da savunma sektöründe gelişmek istiyor ve bu konuda SİHA'larına güveniyor." ifadesi kullanıldı.
ANGOLA DA SİHA'LARLA İLGİLENİYOR
Somali'de Türkiye'nin askeri üssü olduğu hatırlatılan haberde, Fas ve Tunus'un ilk Türk SİHA'larını eylül ayında teslim aldığı, Angola'nın da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekimde ülkeye ziyaretinde SİHA'larla ilgilendiğini aktardığı kaydedildi.