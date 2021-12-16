ABD’nin ham petrol stokları azaldı

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 4-10 Aralık haftasında 5 bin varil azalarak yaklaşık 12 milyon 149 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.