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    • Dünya
    • 16.12.2021 01:23
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    • 16.12.2021 01:25
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    ABD Başkanı Joe Biden John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği'ne aday gösterdi

    ABD Başkanı Joe Biden, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi.

    AA
    John F. Kennedy’nin kızı büyükelçiliğe aday

    Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yeni büyükelçi adaylarını belirledi.

    Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.

    Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

    Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.

    Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.
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        Haberler Dünya ABD Başkanı Joe Biden John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği'ne aday gösterdi
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