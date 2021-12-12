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    Alman hesabı!

    Almanya ve Fransa arasındaki gelenek bozulmadı. Alman Başbakan Olaf Scholz, görevi devralır almaz ilk yurt dışı ziyaretini Fransa’ya gerçekleştirdi.

    Alman hesabı!
    ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Elysee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Fransa- Almanya ilişkileri, Avrupa Birliği (AB) ve Ukrayna- Rusya arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron "Son dört yıl boyunca Angela Merkel ile tüm bu konularda çalıştım. Sevgili Olaf, bu yakın işbirliğini birlikte sürdüreceğimizi biliyorum" dedi. Scholz ise Rusya ile yeni görüşmeler çağrısında bulunarak, "Ukrayna'nın iyi bir bakış açısına sahip olduğundan emin olmak için ek faaliyetler başlatacağız" dedi.
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