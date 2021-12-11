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    • Dünya
    • 11.12.2021 13:08
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    • 11.12.2021 16:12
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    Son dakika: ABD'nin Kentucky eyeletini vuran kasırgada en az 50 kişi öldü! Vali: Ölü sayısı 110'a yükselebilir

    Son dakika haberi... ABD'nin Kentucky eyelaetini vuran bir kasırganın ardından en az 50 kişinin öldüğü açıklandı. ABD'de  Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee olmak üzere beş eyalette en az 24 kasırga bildirildi. Kentucky Valisi Andy Beshear ölü sayısının 110'a yükselebileceğini duyurdu.

    ABD’de kasırga felaketi: En az 50 kişi öldü

    ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, dün geç saatlerde etkili olmaya başlayan kasırga nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünden endişe duyduklarını bildirdi.

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    CNN'nin haberine göre, Vali Beshear yaptığı açıklamada, eyaletin güneybatısında etkili olan kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğini kaydetti.

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    Beshear, kasırgadan en çok etkilenen bölgenin Mayfield kenti de dahil olmak üzere Graves ilçesi olduğunu belirterek acil ihtiyaç olarak bölgeye temiz su sevkiyatı yapıldığını belirtti.

    Vali, Mayfield kentinde çatısı çöken, toplu can kaybının yaşanabileceği değerlendirilen bir fabrikanın bulunduğunu ifade etti.

    ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine (NOAA) göre, Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri and Tennessee kentlerinde en az 24 kasırga meydana geldi. Arkansas yetkilileri, eyalette 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Arkansas eyaletinin kuzeydoğusundaki etkili olan kasırganın bir huzurevinde hasara yol açması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarılırken, Belediye Başkanı Bob Blankenship de burada en az 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

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        Haberler Dünya Son dakika: ABD'nin Kentucky eyeletini vuran kasırgada en az 50 kişi öldü! Vali: Ölü sayısı 110'a yükselebilir
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