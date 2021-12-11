ABD'nin Kentucky eyaletinde Vali Andy Beshear, dün geç saatlerde etkili olmaya başlayan kasırga nedeniyle en az 50 kişinin öldüğünden endişe duyduklarını bildirdi.





CNN'nin haberine göre, Vali Beshear yaptığı açıklamada, eyaletin güneybatısında etkili olan kasırga nedeniyle en az 50 kişinin ölmüş olabileceğini kaydetti.





Beshear, kasırgadan en çok etkilenen bölgenin Mayfield kenti de dahil olmak üzere Graves ilçesi olduğunu belirterek acil ihtiyaç olarak bölgeye temiz su sevkiyatı yapıldığını belirtti.