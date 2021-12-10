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    • Dünya
    • 10.12.2021 08:31
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    • 10.12.2021 08:31
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    Çin Şicien-6 uydularını uzaya fırlattı

    Son dakika haberi... Çin, uzay araştırma çalışmaları için kullanılan Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu da uzaya yolladı. Uydular Taklamakan Çölü'nden fırlatıldı.

    Taklamakan Çölü’nden fırlatıldı! Çin’den uzay hamlesi

    Çin, uzay araştırma ve yeni teknoloji testi için kullanılan Şicien-6 uydularının 5'nci grubunu uzaya gönderdi.

    Şinhua ajansının haberine göre, iki uydudan oluşan grup, Long March (Uzun Yürüyüş)-4B roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Taklamakan Çölü'nde kurulu Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

    Uyduların, fırlatışın ardından Dünya yörüngesindeki planlanan konumuna yerleştiği bildirildi.

    Fırlatış, "Long March roketleriyle yapılan 400'üncü görev" olarak kayıtlara geçti.

    Şicien-6 (SJ6) uyduları, uzay çevresini, radyasyon ve etkilerini incelemek, fiziksel çevre parametreleri kaydetmek ve diğer uzay deneyleri için kullanılıyor.

    İkili takım olarak tasarlanan uydular, Şanghay Uzay Uçuş Teknolojisi Akademisi ve Dongfanghong Uydu Şirketince üretiliyor.

    Şicien-6 uydularının ilk 4 grubu, 2004-2010 döneminde uzaya fırlatılmıştı.

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    Haberler Dünya Çin Şicien-6 uydularını uzaya fırlattı
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