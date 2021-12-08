Indian Express'in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 4'ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında" denildi.