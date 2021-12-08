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    • Dünya
    • 08.12.2021 11:26
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    • 08.12.2021 16:04
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    SON DAKİKA: Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında yaşamını yitirdi! Akıllarda soru işaretleri...

    Son dakika haberleri... Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat’ı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri, Rawat’ın ve eşi Madhulika Rawat’ın kazada yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bununla birlikte Rawat'ın Çin ve ABD karşıtı yaptığı açıklamalar sonrası yaşanan bu kazada kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

    Ülke şokta! G.Kurmay Başkanı’nın helikopteri düştü

    Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.

    Indian Express'in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.

    HAYATINI KAYBETTİ
    Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 4'ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında" denildi.

    ÇİN'LE GERGİNLEŞEN İLİŞKİLER
    Gectigimiz günlerde Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın "Çin'i, Hindistan'ın güvenliğine en büyük tehdit" olarak nitelendirmesine Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, "jeopolitik çatışmayı kışkırtan, sorumsuz ve tehlikeli" cevabını vermişti.
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        Haberler Dünya SON DAKİKA: Hindistan Genelkurmay Başkanı Rawat helikopter kazasında yaşamını yitirdi! Akıllarda soru işaretleri...
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