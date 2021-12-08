Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de aralarında olduğu yaklaşık 14 kişiyi taşıyan askeri helikopterin Tamil Nadu eyaletinde düştüğü bildirildi.
Indian Express'in haberine göre, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi, bazı aile üyeleri ve askeri personelleri taşıyan helikopter, Hindistan'ın güneyindeki Tamil Nadu eyaletindeki Ooty şehri yakınlarına düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, 4'ü mürettebat olmak üzere 14 kişinin bulunduğu helikopterdeki 13 kişinin öldüğü ifade edildi. Açıklamada, "Büyük üzüntüyle, Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat, eşi Madhulika Rawat ve helikopterdeki diğer 11 kişinin talihsiz kazada öldüğü belirlendi. Kazadan yaralı çıkan Yüzbaşı Varun Singh şu anda Wellington Askeri Hastanesinde tedavi altında" denildi.
ÇİN'LE GERGİNLEŞEN İLİŞKİLER
Gectigimiz günlerde Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın "Çin'i, Hindistan'ın güvenliğine en büyük tehdit" olarak nitelendirmesine Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Wu Qian, "jeopolitik çatışmayı kışkırtan, sorumsuz ve tehlikeli" cevabını vermişti.