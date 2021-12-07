Son dakika: Yunanistan Başbakanı Miçotakis yalan söylemekten çekinmedi! Skandal mülteci sözleri

GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLEDİ

"Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz."sözleri ile göz göre göre yalan söyleyen Miçotakis, "Komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Türkiye geçmişte göçü silah olarak kullandı. Mart 2020'de olanları hatırlarsınız. Şimdi farklı bir yaklaşım benimsediler, bence bu doğru bir yaklaşım. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz." ifadelerini kullandı.