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    • Dünya
    • 07.12.2021 23:55
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    • 07.12.2021 23:55
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    Fransa’da grev var: Sosyal hizmet sektörü çalışanları iş bıraktı

    Son dakika haberleri... Fransa'nın gündemine grev oturdu. Sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

    AA
    Fransa’da grev var!

    Fransa'da sosyal hizmetler çalışanları, sektörlerindeki personel ve finansman eksikliğini protesto için ülke genelinde greve gitti.

    Başkent Paris'te Saint-Jacques metro istasyonunda toplanan göstericiler Sağlık Bakanlığının önüne kadar yürüdü.

    Organizatörler, Paris'teki gösteriye yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını belirtti.

    DAHA FAZLA PERSONEL VE ZAM TALEBİ
    Göstericilerden Audrey Tellier, yaptığı açıklamada, otizmli çocuklarla ilgilenen Medikal-Eğitim Enstitüsünde (IME) çalıştığını, meslekleri için daha fazla imkan ve maaş artışı talebiyle protestoya katıldığını belirtti.

    Gösteriye Genel İş Konfederasyonu (CGT), Dayanışma Sendikalar Birliği ve Üniter Sendika Federasyonu da destek verdi.

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    Haberler Dünya Fransa’da grev var: Sosyal hizmet sektörü çalışanları iş bıraktı
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