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    • Dünya
    • 06.12.2021 13:42
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    • 06.12.2021 13:52
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    ABD ordusu Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi

    Son dakika... Türkiye sınırı yakınında askeri hareketlilik dikkat çekiyor. AFP'nin bütün dünyaya servis ettiği fotoğraflarda, ellerinde silahlarıyla yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarptı. YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden ABD'nin özel kuvvetler askerleri de 1 Aralık'tan bu yana bölgede.

    Sınıra 5 kilometre mesafede görüntülendiler

    Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD ordusu, son olarak Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi.

    YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden ABD askerlerinin bulunduğu konum, Haseke'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alıyor.

    Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Delil Süleyman, Malikiye'de devriye gezen ABD askerlerini fotoğrafladı. Fotoğraflarda ellerinde silahlarıyla yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarptı.

    ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunuyor. Son olarak hafta sonu ABD askerlerinin konuşlandığı Al Tanf'ta peş peşe patlamalar gerçekleşti.

        ABD özel kuvvetleri ise, halihazırda Haseke'de YPG'li teröristlere eğitim veriyor. Bir ay sürecek eğitim için onlarca ABD özel kuvvetler askeri Irak'tan Suriye'ye sevk edildi.

        ABD'nin şimdiye kadar binlerce teröristi eğittiği biliniyor. Suriye'nin kuzeyinde ABD askerlerinin yanı sıra Fransız özel kuvvetleri de YPG'ye destek için bulunuyor.

        Türkiye, güney sınırındaki YPG'li teröristlere operasyon yapabileceği sinyalini Ekim ayı sonunda vermişti. Teröristlere verilen silahlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD lideri Joe Biden'ın görüşmesinde de gündeme gelmişti.

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