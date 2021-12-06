ABD ordusu Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye destek veren ABD ordusu, son olarak Türkiye sınırına 5 kilometre mesafede görüntülendi.
YPG'li teröristlere binlerce TIR'lık yardım yapan ve eğitim vermeye devam eden ABD askerlerinin bulunduğu konum, Haseke'ye bağlı Malikiye. Malikiye, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Erdem köyünün karşısında yer alıyor.
Uluslararası haber ajansı Agence France-Presse (AFP) foto muhabiri Delil Süleyman, Malikiye'de devriye gezen ABD askerlerini fotoğrafladı. Fotoğraflarda ellerinde silahlarıyla yürüyen askerler ve Amerikan zırhlı araçları göze çarptı.
ABD ordusu, Suriye'nin kuzeyi ve doğusunda bulunuyor. Son olarak hafta sonu ABD askerlerinin konuşlandığı Al Tanf'ta peş peşe patlamalar gerçekleşti.