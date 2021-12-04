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    • Dünya
    • 04.12.2021 23:28
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    • 04.12.2021 23:54
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    İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi acımasızca öldürdü!

    Son dakika haberleri... Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in zulmü sürüyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi katletti. Yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler ortaya çıktı. Katil devletin Başbakanı Naftali Bennett, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi öldüren polisi "tam olarak desteklediğini" açıkladı.

    AJANSLAR
    İsrail zulmediyor!

    Filistin topraklarını işgale eden İsrail'in Filistinlilere uyguladığı zulüm sürüyor.

    İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı yakınlarında bir Filistinliyi "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla silahla öldürdü.

    İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail polisinin, Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırıda bulunan bir kişiyi etkisiz hale getirdiği ve olayda bir İsrail vatandaşının hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

    YERDE KIVRANAN FİLİSTİNLİYİ ACIMASIZCA VURDU
    Olaya ilişkin, yerde kıvranarak yatan bir kişiye İsrail polisinin ateş açtığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

    İsrail basınında çıkan haberlere göre, İsrail polisinin ateş ettiği Filistinli hayatını kaybetti.

    İsrail polisinin Eski Şehir çevresinde güvenlik önlemi aldığı ve olayın yaşandığı noktada bir ceset torbası görüldü.

    Eski Şehir çevresinde Filistinliler ve İsrail polisi arasında zaman zaman arbede yaşandı.

    3 FİLİSTİNLİ YARALANDI
    Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail güvenlik güçleri, sağlık ekiplerinin yaralıya müdahale etmelerine izin vermedi ve İsrail polisiyle arbede sırasında üç Filistinli hafif yaralandı.

        İSRAİL BAŞBAKANINDAN KATİLE DESTEK
        İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.

        Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.

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