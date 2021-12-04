İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinliyi acımasızca öldürdü!

İSRAİL BAŞBAKANINDAN KATİLE DESTEK

İsrail hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Bennett, İsrail İç Güvenlik Bakanı Omer Bar Lev ile yaptığı görüşmede, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir Filistinlinin İsrail polisi tarafından "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla öldürülmesini değerlendirdi.

Bennett, İsrail polisinin bir Filistinliyi öldürmesini "tam olarak desteklediğini" belirterek, "Bu, muvazzaflarımızın davranmasını beklediğimiz durum ve bu şekilde hareket ettiler." dedi.