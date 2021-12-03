Taliban kadınlara yönelik yeni kararlarını açıkladı

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından, Ahundzade'nin evlilik ve miras konularında kadınlara yönelik çıkarttığı 6 maddelik kararnameyi paylaştı.
Kararnamenin ilk maddesinde, yetişkin kızların evlenirken rızalarının alınmasının "zaruri" olduğu ve hiç kimsenin kadınları evliliğe zorlayamayacağı vurgulandı.
İkinci maddede, "Kadın mal değildir. Asil ve özgür bir insandır. Kimse onları barışı sağlama adına başkasına veremez." ifadelerine yer verildi.
Afganistan'da bazı aşiretler kan davaları ya da aralarındaki düşmanlıkları sonlandırmak için ailedeki kadınlar üzerinden husumetli aile ile evlilik bağı kurabiliyor.
DUL KADINLARIN ZORLA EVLENDİRİLMESİ
Üçüncü maddede, kocanın vefatının ardından (4 ay 10 gün ya da hamilelik sonrası) kocanın kardeşinin ya da başka bir akrabanın, "dul kadını" evliliğe zorlayamayacağı belirtilirken kadının evlenip evlenmeme ve kendi geleceğini belirleme hakkına sahip olduğu vurgulandı.