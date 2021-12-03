Taliban kadınlara yönelik yeni kararlarını açıkladı

Dördüncü maddede yeni erkekten (evlilik tazminatı olarak) mehir almanın dul kadının rızasına bırakıldığı belirtildi.

Beşinci maddede ise kadının ölen kocasından, çocuklarından, babasından ya da diğer akrabalarından miras ya da mülke ortak olma hakkına sahip olduğu vurgulanırken "Kimse onu bu hakkından mahrum edemez." ifadesi kullanıldı.

ÇOK EŞLİLİK

Altıncı maddede ise çok eşli erkeklerden, eşlerinin haklarını tanıması ve eşleri arasında ayrım yapmaması istendi.

Ahundzade, kararnamede tanımlanan ve dini çerçevede olduğu belirtilen çeşitli hakların eksiksiz kullanılması için hükümet organlarına, din adamlarına ve aşiret liderlerine gerekli adımları atması konusunda talimat verdi.