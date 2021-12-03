Son moda tedbir! ABD'de mağazalar yağmalanıyor: Tedbirler artırıldı | Dünyadan haberler





Kalifornia eyaletinde 19 Kasım'da başlayan yağmayı polis bile durduramadı! Çaresiz kalan lüks markalarsa kendi başının çaresine baktı. Kendi tedbirlerini alan firmalar, özel güvenlik sayısını arttırdı.



Güvenliklerin arasında, eski CIA çalışanları da vardı!









EPSTEIN AĞI GENIŞLIYOR!

ABD'Lİ işadamı Jeffrey Epstein, küresel fuhuş ağının birinci ismiydi! Sevgilisi Ghislaine Maxwell'in davasında mağdur Jane Doe'nin sözleri şoke etti: 14 yaşında Epstein'in tacizine uğradım. Prens Andrew ve Trump'la da görüştüm.