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    Son moda tedbir! ABD'de mağazalar yağmalanıyor: Tedbirler artırıldı | Dünyadan haberler

    COVİD-19'la sarsılan ABD'de tedarik krizi ve yüksek enflasyon sıkıntısı başladı! Vatandaş sokaklara aktı. Lüks mağazaları hedef aldı. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve sizler için derlediğimiz diğer haberler...

    Son moda tedbir

    COVİD-19'la sarsılan ABD'de tedarik krizi ve yüksek enflasyon sıkıntısı başladı! Vatandaş sokaklara aktı. Lüks mağazaları hedef aldı. Vitrinleri kıran göstericiler, binlerce dolarlık ürünleri çaldı.



    Kalifornia eyaletinde 19 Kasım'da başlayan yağmayı polis bile durduramadı! Çaresiz kalan lüks markalarsa kendi başının çaresine baktı. Kendi tedbirlerini alan firmalar, özel güvenlik sayısını arttırdı.

    Güvenliklerin arasında, eski CIA çalışanları da vardı!




    EPSTEIN AĞI GENIŞLIYOR!
    ABD'Lİ işadamı Jeffrey Epstein, küresel fuhuş ağının birinci ismiydi! Sevgilisi Ghislaine Maxwell'in davasında mağdur Jane Doe'nin sözleri şoke etti: 14 yaşında Epstein'in tacizine uğradım. Prens Andrew ve Trump'la da görüştüm.



    ŞÜPHENİN TETİĞİNİ ÇEKTİ
    HOLLYWOOD yıldızı Alec Baldwin, Rust filminin çekimi sırasında, görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i vurdu! Katil oldu. Soruşturma sürerken Baldwin'in olay sonrası verdiği ilk röportaj gündeme oturdu. Baldwin, "Tetiği ben çekmedim. Kimseye silah doğrultmadım" diye konuştu. Baldwin'e silahı yönetmen yardımcısı Dave Halls'un verdiği iddia edilmişti.

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    Haberler Dünya Son moda tedbir! ABD'de mağazalar yağmalanıyor: Tedbirler artırıldı | Dünyadan haberler
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