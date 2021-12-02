Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu ülkeler açıklandı! Türkiye 13 basamak birden yükseldi

Salgının başından bu yana belli aralıklarla farklı kriterlere göre dünyanın önde gelen ülkelerini sıralayan Bloomberg'in son listesinde, Türkiye, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek, 19. sıradan 6. sıraya yerleşti.