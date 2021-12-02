Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 02.12.2021 23:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2021 00:10
    ABONE OL

    ABD'den Ukrayna konusunda Rusya'ya sert uyarı: Elimizde pek çok seçenek var

    Ukrayna - Rusya gerilimi büyümeye devam ediyor. Rusya'nın bölgedeki tutumuna Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den tepki geldi. Psaki, "Eğer Ruslar 2014'te olduğu gibi hareket ederlerse elimizde pek çok seçenek olduğunu Ruslara doğrudan ilettik." yorumunu yaptı.

    AA
    ABD’de Rusya’yı Ukrayna konusunda sert uyardı!

    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde son günlerde Ukrayna konusunda artan ABD-Rusya gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



    Psaki, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik "agresif" adımlarını yakından takip ettiklerini ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a Ukrayna konusundaki tüm endişelerini açık bir şekilde dile getirdiğini söyledi.



    RUSYA'YA "2014 YILINDA KIRIM'DAKİNE BENZER ADIM ATMAMASI" UYARISI
    ABD'nin Rusya karşısında elinde yaptırımlardan fazla bir seçeneğinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Psaki, Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımı artırdıklarını kaydederek, "Eğer Ruslar 2014'te (Kırım'ın ilhakı sürecinde) olduğu gibi hareket ederlerse elimizde pek çok seçenek olduğunu Ruslara doğrudan ilettik." yorumunu yaptı. Sözcü, ellerindeki seçeneklerin neler olduğu konusunu detaylandırmayacağını söyledi.



        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Stockholm'de Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile yaptığı görüşmede, Moskova'nın, Ukrayna sınırında askeri gerilimi tırmandırması durumunda ağır bir bedel ödeyeceği şeklinde açıklama yapmıştı.



        BELARUS YÖNETİMİNE YENİ YAPTIRIMLAR
        Psaki, Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko yönetimini hedef alan yeni yaptırımlar getirdiklerini kaydederek, son yaptırımların 5. yaptırım dalgası olduğunu hatırlattı.



        Lukaşenko yönetimini demokrasi ve insan haklarını baskılamak ve "Avrupa Birliğine (AB) insan kaçakçılığını organize etmekle" suçlayan Psaki, AB ile koordinasyon halinde gerektiğinde yeni yaptırımlar getireceklerini de sözlerine ekledi.ABD yönetimi, Belarus yönetimi ile ilişkili 12 kuruluş ve 20 yetkiliyi bugün yaptırım listesine aldığını duyurmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        ABD’de Rusya’yı Ukrayna konusunda sert uyardı!
        Haberler Dünya ABD'den Ukrayna konusunda Rusya'ya sert uyarı: Elimizde pek çok seçenek var
            SON DAKİKA