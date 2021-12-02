ABD'den Ukrayna konusunda Rusya'ya sert uyarı: Elimizde pek çok seçenek var

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, günlük basın brifinginde son günlerde Ukrayna konusunda artan ABD-Rusya gerginliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Psaki, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik "agresif" adımlarını yakından takip ettiklerini ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'a Ukrayna konusundaki tüm endişelerini açık bir şekilde dile getirdiğini söyledi.
RUSYA'YA "2014 YILINDA KIRIM'DAKİNE BENZER ADIM ATMAMASI" UYARISI
ABD'nin Rusya karşısında elinde yaptırımlardan fazla bir seçeneğinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Psaki, Ukrayna'ya yaptıkları askeri yardımı artırdıklarını kaydederek, "Eğer Ruslar 2014'te (Kırım'ın ilhakı sürecinde) olduğu gibi hareket ederlerse elimizde pek çok seçenek olduğunu Ruslara doğrudan ilettik." yorumunu yaptı. Sözcü, ellerindeki seçeneklerin neler olduğu konusunu detaylandırmayacağını söyledi.