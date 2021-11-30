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    • Dünya
    • 01.12.2021 01:55
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    • 01.12.2021 01:55
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    ABD Michigan'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

    Sondakika haberleri... ABD'nin Michigan eyaletindeki bir liseye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

    ABD’de okula silahlı saldırı!

    ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Zanlının gözaltına alındığını ifade eden McCabe, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.

    Silahın ele geçirildiğini aktaran McCabe, okuldaki öğrencilerin ve personelin tahliye edildiğini kaydetti.

    Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor.

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