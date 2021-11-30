ABD Michigan'da okula silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD'nin Michigan eyaletinde bir okulda silahlı saldırı dehşeti yaşandı. Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'nde silahlı saldırı gerçekleştirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Zanlının gözaltına alındığını ifade eden McCabe, lise ikinci sınıf öğrencisi olan 15 yaşındaki bir çocuk olduğunu belirtti.

Silahın ele geçirildiğini aktaran McCabe, okuldaki öğrencilerin ve personelin tahliye edildiğini kaydetti.

Olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor.