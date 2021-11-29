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    Polis oğlu Erdal Kaya, baba mesleğini seçti! ABD’de FBI ajanlığına kadar yükseldı

    Adana'da polis oğlu olarak doğan Erdal Kaya, İstanbul Üniversitesi'nde okurken hayatının kararını aldı. 20 yaşında göçmen olarak ABD'ye kapağı attı. Şehir polisliği için 3 kez müracaat edip reddedilen Kaya, son mülakatta komisyona, "Ben bu işi istiyorum, eğer polis olmazsam beni dördüncü kez de göreceksiniz" diyerek kararlılığını anlattı.

    ABD rüyası gerçek oldu

    Adana'da polis oğlu olarak doğan Erdal Kaya, İstanbul Üniversitesi'nde okurken hayatının kararını aldı. 20 yaşında göçmen olarak ABD'ye kapağı attı. Şehir polisliği için 3 kez müracaat edip reddedilen Kaya, son mülakatta komisyona, "Ben bu işi istiyorum, eğer polis olmazsam beni dördüncü kez de göreceksiniz" diyerek kararlılığını anlattı.

    Ardından sınavı kazandı. 10 yıl boyunca polis olarak çalıştı. Sürekli hayal ettiği FBI için başvuru yaptı. Testleri geçmeyi başardı. 6 ay eğitim aldı, toplam 2 yıl özel ajan olarak görev yaptı. Şimdi kendi şirketini kurup eğitmenlik yapmaya başladı.

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    Haberler Dünya Polis oğlu Erdal Kaya, baba mesleğini seçti! ABD’de FBI ajanlığına kadar yükseldı
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