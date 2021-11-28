Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem son dakika! Ölü veya yaralı var mı? Peru haritada nerede? Peş peşe açıklamalar geldi

Son dakika haberine göre, Peru'da 7,3 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin bilanço merak ediliyor. Ölü ve yayaralı var mı? Peru haritada nerede? Peş peşe açıklamalar geldi. İşte son dakika gelişmeler...

PERU'DA DEPREM SON DAKİKA

Güney Amerika ülkesi olan Peru'da şiddetli deprem meydana geldi. Ülkenin kuzeyinde bulunan Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre kuzeyinde ve 80 kilometre derinlikte 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilançosu henüz belirsizliğini korurken, depremin yaşandığı bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi gönderildi.

PERU HARİTADA NEREDE?