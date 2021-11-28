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    Londra metrosunda stant açan genç, üç saat içinde iş buldu

    Middlesex Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden dereceyle mezun olan ve Londra’da metro istasyonunda stant açan Haider Malik, üç saat içinde iş buldu. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz diğer haberler...

    İşe ’Malik’ oldu

    İngiltere Middlesex Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden dereceyle mezun olan Haider Malik (24) adlı genç, uzun süre iş aradı.

    Fakat hiçbir şirkete kapağı atamadı. Babasının tavsiyesiyle 06.45'te metro istasyonunda stant açtı.

    Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu Linkedin hesabını ve özgeçmişini QR kodu şeklinde bir tahtaya yapıştırdı.

    HAZİNE ANALİSTİ!
    Üç saat sonra Canary     Wharf Group adlı şirkette hazine analisti pozisyonunda iş görüşmesine çağrıldı. Hemen işe başladı. Bu duruma kendisi de şaşırdı kaldı.



    'CEP'TEN YAKIN
    Kraliyet     yorumcusu Jonathan Sacerdoti, Kraliçe II. Elizabeth'in cep telefonunun "hacker saldırısına karşı şifrelendiğini" ve sadece iki kişinin aramasına cevap verdiğini açıkladı. Kızı Prenses Anne ve yarış danışmanı John Warren'ın dünyanın neresinde olursa olsun Kraliçe'ye ulaştıklarını anlattı.



    'PİSİ'KOPAT
    Liverpool Üniversitesi ve Liverpool John Moores Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı ilginç bir araştırmaya imza attı. Toplam 2 bin 42 kedi sahibi içeren çalışmada, ilginç bir detay ortaya çıktı: Kediler psikopat. Avını hemen öldürmek yerine ona eziyet ediyor.



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