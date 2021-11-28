Londra metrosunda stant açan genç, üç saat içinde iş buldu

İngiltere Middlesex Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü'nden dereceyle mezun olan Haider Malik (24) adlı genç, uzun süre iş aradı.



Fakat hiçbir şirkete kapağı atamadı. Babasının tavsiyesiyle 06.45'te metro istasyonunda stant açtı.



Sosyal iş ağı ve paylaşım platformu Linkedin hesabını ve özgeçmişini QR kodu şeklinde bir tahtaya yapıştırdı.



HAZİNE ANALİSTİ!

Üç saat sonra Canary Wharf Group adlı şirkette hazine analisti pozisyonunda iş görüşmesine çağrıldı. Hemen işe başladı. Bu duruma kendisi de şaşırdı kaldı.