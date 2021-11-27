İtalya Como Gölü'ndeki tarihi Villa Balbiano, "House of Gucci"ye ev sahipliği yaptı. Villanın ünü, bu filmle daha da arttı. 16. Yüzyıl'da yapılan ve açık yüzme havuzu, kayıkhane ve özel bir iskele ile birlikte altı yatak odası ve altı banyodan oluşan villa, yıllarca sosyeteye ev sahipliği yaptı. Ev paylaşım sitesi AirBnb, villayı, kiralama kararı aldı. Villanın 30 Mart 2022'de iki konuk tek gece kalacak şekilde 1 milyon 125 bin dolara kiralanacağı açıklandı.

VİZYONA GİRDİ

Villa Balbiano, "House of Gucci" adlı filmde Al Pacino'nun canlandırdığı Aldo Gucci'nin evi olarak tasvir edildi. Lady Gaga ve Adam Driver'ın da rol aldığı film, Türkiye'de dün vizyona girdi.