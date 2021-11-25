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    • Dünya
    • 26.11.2021 09:56
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    • 26.11.2021 09:57
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    Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim? Gelecekten geliyorlar! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak?

    Türk yapımı bir bilimkurgu dizisi olan Börü 2039'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen Türk yapımı dizide 2039 yılında, dünyaca ünlü teknoloji şirketlerinin sahibi Kemal Boratav'ın hikayesi anlatılacak. Oyuncular arasında Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan oğlu Murat Arkın başrol olarak yer alıyor. Murat Arkın dizide Kemal Boratav karakterini canlandıracak. Peki; Börü 2039 ne zaman yayınlanacak (çıkacak)? Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne?

    Börü 2039 ne zaman yayınlanacak?

    Blu TV'de yayınlanmaya başlanacak olan Börü 2039 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki; Börü 2039 ne zaman yayınlanacak (çıkacak)? Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim? İşte dizi hakkında tüm merak edilenlerin yanıtları...

    BÖRÜ 2039 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Blu TV'nin yeni yapımı Börü 2039 7 Aralık 2021 tarihinde çıkacak.

    BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE?

    Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.

    Oyuncuları;

    Murat Arkın,

    Fatih Çetintaş,

    Serkan Çayoğlu,

    Emir Benderlioğlu,

    Ahmet Pınar

    Ozan Ağaç

    Cenay Türksever

        KEMAL BORATAV GERÇEKTE KİM?

        Murat Arkın'ın canlandırdığı Kemal Boratav karakteri özel harekat timinin en zeki ve yetenekleri askerlerinden biri olup harvard üniversitesi adli antropoloji doktorasını birincilikle tamamlayan, sadece gönüllü olarak özel harekata katılan bir dahi bir askerdir.

        BÖRÜ 2039 FRAGMAN YAYINLANDI

        2039'un ilk tanıtımındaki seslendirmeler gündem oldu. "Biz eskiden bir aileydik, mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık, yan yana gömüldük hepimiz kardeştik, aşık olduk kaybettik gene de sevdik çirkin olsak bile; sonra salgınlar devrimler ve savaşlar geldi dünyanın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık celladız" sözler ile Kemal karakteri Börü 2039'un ilk tanıtımını seslendirdi.
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        Haberler Dünya Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim? Gelecekten geliyorlar! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak?
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