Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim? Gelecekten geliyorlar! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak?

KEMAL BORATAV GERÇEKTE KİM?

Murat Arkın'ın canlandırdığı Kemal Boratav karakteri özel harekat timinin en zeki ve yetenekleri askerlerinden biri olup harvard üniversitesi adli antropoloji doktorasını birincilikle tamamlayan, sadece gönüllü olarak özel harekata katılan bir dahi bir askerdir.

BÖRÜ 2039 FRAGMAN YAYINLANDI

2039'un ilk tanıtımındaki seslendirmeler gündem oldu. "Biz eskiden bir aileydik, mermi yağmurunda güldük, dostlar ölürken ağladık, yan yana gömüldük hepimiz kardeştik, aşık olduk kaybettik gene de sevdik çirkin olsak bile; sonra salgınlar devrimler ve savaşlar geldi dünyanın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık celladız" sözler ile Kemal karakteri Börü 2039'un ilk tanıtımını seslendirdi.