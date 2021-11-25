Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim? Gelecekten geliyorlar! Börü 2039 ne zaman yayınlanacak?

Blu TV'de yayınlanmaya başlanacak olan Börü 2039 için heyecanlı bekleyiş başladı. Yapımcılığını Alper Çağlar'ın sahibi olduğu CaglarArts ve Insignia stüdyoları ortaklığının yaptığı dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki; Börü 2039 ne zaman yayınlanacak (çıkacak)? Börü 2039 oyuncuları kimler, konusu ne? Kemal Boratav gerçekte kim? İşte dizi hakkında tüm merak edilenlerin yanıtları...
BÖRÜ 2039 OYUNCULARI KİMLER, KONUSU NE?
Börü dizisi daha önce 6 bölüm ile televizyon ekranlarında yayınlanmış ve çok beğenilmişti. Dağ 2 gibi projelerde yer alan Murat Arkın Börü 2039'un ilk başrol oyuncusu olacak. Teknolojinin hızlı ilerlemesi ile değişen savaşları ve dünya düzenini konu edinen Börü 2039 dizisinde bundan 18 yıl sonra meydana gelecek dünya savaşı anlatılacak.
Oyuncuları;
Murat Arkın,
Fatih Çetintaş,
Serkan Çayoğlu,
Emir Benderlioğlu,
Ahmet Pınar
Ozan Ağaç
Cenay Türksever