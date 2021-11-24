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    Diego Maradona hakkında çok konuşulacak iddia! Kalbi söküldü (Dünya haberleri)

    Arjantinli gazeteci Nelson Castro, Diego Maradona hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Castro, "Boca Juniors'ın rakipleri efsanevi futbolcunun kalbini çalmayı planladı. Aile de bunu önlemek için Maradona'yı kalbi olmadan gömülmesine izin verdi" dedi.

    Kalpsiz gömüldü

    Arjantinli gazeteci Nelson Castro, Diego Maradona hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Castro, "Boca Juniors'ın rakipleri efsanevi futbolcunun kalbini çalmayı planladı. Aile de bunu önlemek için Maradona'yı kalbi olmadan gömülmesine izin verdi" dedi.

    TAZMİNAT ŞOKU
    Oscar ödüllü Kevin Spacey şokta. Ünlü oyuncu, hakkındaki cinsel taciz iddiaları sonrası, House of Cards dizisinden ayrılmıştı. Bu nedenle yapımcıya 31 milyon dolar tazminat ödeyecek.

    SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI
    ABD'nin Wisconsin eyaletinde, aracını Noel geçidi yapan kalabalığın üstüne sürerek 5 kişinin ölümüne neden olan Darell Brooks'un suç makinesi olduğu ortaya çıktı. Brooks'un 22 suç kaydı çıktı.

    BİR CİSİM YAKLAŞIYOR
    NASA'nın Dart misyonu kapsamında önümüzdeki hafta fırlatılacak uzay aracı, Dimorphos adlı asteroide çarpacak ve hızıyla, yörüngesini değiştirmeye çalışacak. Yetkililer, "Çok heyecanlıyız" dedi.

    ATIŞMA BELGESELİ
    BBC, Prens Harry ve Prens William'ın basında birbirlerine karşı karalama kampanyası yürüttüğünü konu eden belgeseli yayınlama kararı aldı. The Princes and the Press (Prensler ve Basın) adını taşıyan belgesel, Kraliyet Ailesi'nde huzursuzluk yarattı. Kraliyet kaynakları, belgeselin 95 yaşındaki Kraliçe'yi üzdüğünü anlattı.

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    Haberler Dünya Diego Maradona hakkında çok konuşulacak iddia! Kalbi söküldü (Dünya haberleri)
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