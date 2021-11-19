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    • Dünya
    • 19.11.2021 19:21
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    • 19.11.2021 20:09
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    Son dakika: PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı: 3 ölü, 10 yaralı

    Son dakika haberine göre Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Afrin kent merkezine düzenlenen füze atışı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi. MSB'den yapılan açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı." denildi.

    PKK/YPG’den Afrin’e topçu saldırısı: Ölü ve yaralılar var

    Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, saat 18.00 sıralarında Afrin ilçe merkezine saldırı gerçekleştiği belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "YPG/PKK terör örgütü tarafından Afrin merkezine yönelik 6 füze atışı gerçekleşmiş olup, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın öldüğü, 10 sivil şahsın çeşitli yerlerinden yaralandığı belirlenmiştir. Yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır."



    BİR AÇIKLAMA DA BAKANLIKTAN
    MSB: Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhâl ateş altına alındı.

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