F-35 Akdeniz’e çakıldı! Hem ABD, hem İngiltere şok yaşadı

İngiltere'nin uçak gemisi HMS Queen Elizabeth'e ait 100 milyon sterlinlik RAF F-35, önceki gün rutin bir operasyon sırasında Akdeniz'e çakıldı. Uçağın enkazının yerini belirlemek için büyük bir yarış başladı. Adı açıklanmayan uçağın pilotu, kurtarıldı. Hemen uçak gemisine alındı. Bölgede İngiliz'leri adım adım izleyen Ruslar, enkaza ulaşmak için ekiplerini yolladı. Bu arada Kraliyet Donanması'nın Demir Adamları da uçağın çevresini ablukaya aldı. Gizli bilgilerin korunması için bölgede kuş uçurtmadı. Rus denizaltıları her an bir açık bulup enkaza ulaşmaya çalıştıkları anlaşıldı. İngiliz emekli Tuğamiral Chris Parry, "Bir soruşturma kazanın kesin nedenini belirleyecek olsa da, kazanın büyük olasılıkla motor arızası nedeniyle meydana geldiği görülüyor" dedi.