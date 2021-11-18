Bayraktar TB2'nin kopyasını yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı. 2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi. Firma yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti.