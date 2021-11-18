Bayraktar TB2'nin kopyasını yaptılar! O görüntüler ortaya çıktı!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilen Dubai Airshow kapsamında BAE'ye ait yeni kurulmuş birçok savunma şirketi ürünlerini görücüye çıkardı. 2 yıl önce kurulan EDGE GROUP da BAE'nin savunma sanayi atılımının en büyük şirketlerinden birisi. Firma yeni geliştirdiği SİHA'da büyük oranda Bayraktar TB2'yi benzemesi dikkat çekti.
EDGE GROUP, Dubai Airshow'da Bayraktar TB2'ye oldukça benzeyen "Reach-S" adında taktik insansız hava aracını tanıttı. Reach-S S/İHA, 4 adet MAM-L benzeri Desert Sting-16 lazer güdümlü bomba taşıyabiliyor.
Teknik özellikleri bakımından ise Bayraktar TB2'nin ilk üretim modellerine çok yakın. İşte özellikleri, 600 kg kalkış ağırlığı, 120 kg faydalı yük, 80 knot seyir hızı, 19.000 feet maksimum irtifa, 24 saat havada kalış süresi, 200km LOS iletişim menzili, 12 metre kanat açıklığı, 5.5 metre uzunluk.