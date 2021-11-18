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    • Dünya
    • 18.11.2021 22:17
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    • 18.11.2021 22:17
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    Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı

    Avusturya Ulusal Meclisi, hakkında yolsuzluk soruşturması başlatılan Halk Partisi Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığının kaldırılmasına oy birliği ile karar verdi.

    Dokunulmazlığı kaldırıldı!

    Avusturya'da Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve eski Başbakan Sebastian Kurz'un dokunulmazlığı kaldırıldı.

    Kurz'un dokunulmazlığının kalkmasıyla savcılık, eski başbakan hakkında başlattığı soruşturmanın kapsamını daha da genişletebilecek.



    6 EKİM'DE SORUŞTUMA BAŞLATILDI
    Savcılığın kendisine yönelik yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarını reddeden Kurz, konunun bir an evvel aydınlığa kavuşturulmasını istediğini açıklamıştı.

    Avusturya'da 6 Ekim'de savcılık, aralarında Kurz'un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.



    Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz'un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu.

    Kurz'un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.

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    Haberler Dünya Avusturya’da eski Başbakan Sebastian Kurz’un dokunulmazlığı kaldırıldı
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