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    • Dünya
    • 16.11.2021 23:49
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    • 17.11.2021 00:23
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    Başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı!

    Son dakika haberleri... Meksika’nın Tapalpa kentinde yol kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı araç sürücülerini şaşırttı. Endişelenen bazı sürücüler, çevrede bulunan diğer sürücüleri uyarmak için kaplanın görüntülerini kaydederek sosyal medyada paylaştı.

    İHA
    Başıboş gezen Bengal kaplanı görenleri şaşırttı!

    Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde yol kenarında başıboş bir şekilde gezen Bengal kaplanı görüldü.

    Yoldan geçen sürücüler kaplanı görünce neye uğradıklarını şaşırırken, o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.

    SÜRÜCÜLERE UYARI
    Bazı sürücüler kaydettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak çevrede bulunan diğer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken, kaplanın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

    Adını Hindistan'daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor. Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan'da görülüyor.

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