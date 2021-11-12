Güney Koreli futbolcular Kim Donghui ve Oh Mıntaek Türkiye'de oynacaksınız diye dolandırıldılar

Güney Koreli futbolcular 29 yaşındaki Kim Donghui ve 26 yaşındaki Oh Mıntaek, 28 Mart 2019 tarihinde Türkiye'deki bir takımda oynamak için kendisini futbol danışmanı olarak tanıtan 33 yaşındaki Nijeryalı Samuel Nna ile anlaşmıştı. Güney Koreli futbolculara Boluspor ile görüştüğünü söyleyen Samuel Nna, her iki futbolcudan da farklı tarihlerde toplam 16 bin 980 Euro aldı. Futbolcular, Boluspor'dan çağrı gelmemesi ve sözleşme örneğinin de verilmemesi üzerine dolandırıldıklarını anlayıp şikayetçi oldu. Futbolcuların şikayeti üzerine Samuel Nna hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mahkeme sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Ancak daha önce suç işlemediği için cezayı erteledi.



İLK 11 DAYAĞI!

Fransa Kadınlar 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Aminata Diallo, takım arkadaşı Kheira Hamraoui'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hamraoui'ye yapılan saldırıyı araştıran emniyet yetkililerinin, olayla bağlantısı olduğu gerekçesiyle Diallo'yu gözaltına aldığı belirtildi. Diallo'nun ilk 11'de yerini garantilemek için saldırıdığı iddia edildi.