Almanya'da son 47 yılda bir ilk! Toptan eşya fiyatlarında en yüksek artış

ENFLASYON EKİMDE YÜZDE 4,5 İLE 28 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Toptan satış, üretici ve son tüketici arasındaki bağlantı noktası olduğundan bu gelişme gelecekteki enflasyon eğilimleri için gösterge niteliği taşıyor.

Almanya'da eylül ayında yüzde 4,1 olan yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde yüzde 4,5'e yükselerek 3 aydır, Aralık 1993'ten beri en yüksek seviyede kalmaya devam etmişti.